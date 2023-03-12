شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مايكل بي جوردون Creed 3 يتخطى مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Creed 3 بطولة النجم العالمي مايكل بي جوردون، إيرادات قدرت بـ117,285,274 دولار، أي نحو 117 مليون دولار من شباك التذاكر على مستوى العالم، كان لدور العرض في أمريكا الشمالية النصيب الأكبر منها بـ 74 مليون دولار.

بدأ عرض الفيلم في 3 مارس الماضي بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه استكمالاً للأجزاء السابقة، مع غياب النجم العالمي سيلفستر ستالون، حول أدونيس الذي كان مزدهرًا في حياته المهنية والعائلية ، ولكن عندما يظهر صديق الطفولة ومعجزة الملاكمة السابقة إلى السطح، تكون المواجهة أكثر من مجرد قتال.

وفى تصريحاته سابقة أكد ستالون أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed، حيث قال النجم لصحيفة The Hollywood Reporter إنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أو تفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان.

فيلم Creed الجزء الثاني

تدور أحداث الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.