رضوى الشربيني تعلق على سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأحد 12 مارس 2023 02:47 صباحاً - علقت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني على الصورة التي تم تداولها لـ ريم طارق، عروسة الفنان الشعبي حسن شاكوش، من حفل زفافها والتي ظهرت فيها ساجدة على الارض.

وقالت رضوى الشربيني، في احدث حلقات برنامجها “هي وبس”، تعليقا على هذه الصورة “انا حاقول ايه ست فرحانة وبتعبر عن فرحتها وبتعبر عن شعورها يمكن هي شايفة حسن شاكوش الرجل اللي بتعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس”.

وتابعت “صحيح هي حركة اوفر جدا واحنا كنا اخر حاجة منشوفها ان الرجالة هي اللي بتسجد وبتسجد بعد ما يجيبوا جوال في ماتشات الكورة نحنا اخرنا كنا منشوف العرايس لما بتكون فرحانة اوي ومبسوطة اوي بتبوس ايدين جوزها تبوس راس جوزها تبوس كتف جوزها تحضن جوزها الحمدلله يا رب انت اديتني الراجل الصالح”.

واضافت “لكن ست تسجد في فرح شكر لربنا امام الناس وامام الصحافيين ما شوفنهاش قبل كده ولكن كل واحد من حقه يعبر عن طريقة فرحه او فرحته بالطريقة التي تعجبة وهذه الطريقة التي لقتها مناسبة”.

ووجهت رضوى الشربيني نصيحة للنساء قائلة “يا ريت ما في ولا واحدة فيكن تعمل كده عشان ده ما يبقاش ترند وكل واحدة نلاقيلها صورة وهي ساجدة على الارض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها”.

وتابعت ضاحكة “ما يصحش يعني فكرة اني وحدة ست هانم لادي تنزل على ركبها ومن ركبها على الارض امام الناس يعني بفستان الفرح ولبسي وحاجاتي كله ما يصحش وبعدين يعني كأنثى لا ايه ده”.

كما وجهت رسالة الى حسن شاكوش قائلة “يا رب تكون قد اني في وحدة سجدت لربنا سبحانة وتعالى في وسط الناس عشان تقول للناس كلها الحمدلله انه اداني حسن شاكوش فيا رب تكون على قد المشهد”.