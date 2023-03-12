شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان العود بالرياض وسعود بن نايف يحصد المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت العازفون المشاركون في ختام مهرجان العود، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وأقيم في ساحة الموسيقى بمنطقة بوليفارد رياض سيتي أنظار لجنة التحكيم وجعلتهم في حيرة أثناء اختيار المراكز الأولى، حيث حقق المركز الأول عن فئة الهواة العازف سعود بن نايف، وعن فئة المحترفين مهند طلال، وعن فئة العازفات شهد هشام.

وفاز بالمراكز الثانية في المهرجان، الذي يعد أكبر تجمع عربي لعازفي العود، عن فئة الهواة العازف عبدالرحمن الحربي، وعن فئة المحترفين كنان إدناوي، فيما فازت إسلام الديدري بفئة العازفات، وكان المركز الثالث من نصيب جوزيف روحانا عن فئة الهواة، ومحمد جسري عن فئة المحترفين، وآمال ميناء عن فئة العازفات.

ومنح الفائزون في ختام مهرجان العود جوائز مالية تصل إلى مئات الألوف، حقق فيها الفائز بالمركز الأول عن فئة المحترفين 150 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثاني، و50 ألف ريال للمركز الثالث، فيما بلغت جائزة محقق المركز الأول لكل من فئتي الهواة والعازفات 75 ألف ريال، وجائزة المركز الثاني 50 ألف ريال، وجائزة المركز الثالث 25 ألف ريال.

واستمر مهرجان العود لمدة ثلاثة أيام أدى فيها المتسابقون المشاركون معزوفات وإيقاعات فريدةً أضفت إبداعًا موسيقيًّا على كافة أرجاء منطقة الموسيقى وسط تجمع محبي العزف.

وشارك الفنان عبادي الجوهر في ختام مهرجان العود في فقرة غنائية أطرب فيها المسامع بألحانه قبل تتويج الفائزين، كما استمتع الحضور في ختام المهرجان بوصلات متنوعة من المعزوفات الموسيقية صدح بها الماهرون الذين ضربوا أوتار أعوادهم بمقاييس وأوزان أشعلت المكان بالنغم المميز.

ويعد مهرجان العود من الأحداث الموسيقية الترفيهية التي تُنظم ضمن فعاليات تقويم الرياض، لتحفز الفنانين في مجالاتهم بتقديم أنفسهم وخوض تجاربهم الخاصة التي تدعمهم في الوصول إلى مستويات باهرة ومتقدمة.