شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عامًا على رحيل النجم عادل خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ60 لرحيل الفنان عادل خيرى، أحد رموز الفن المصري والعربي، وصاحب الحضور القوي حصوصًا على خشبة المسرح، والذي رحل عن عالمنا مثل هذا اليوم عام 1963.

وولد عادل خيرى يوم 25 ديسمبر عام 1931، فى حى روض الفرج بمحافظة القاهرة، وأحب الفن وتعلق به منذ صغره خصوصا أنه ابن المؤلف المسرحى والسينمائى والشاعر بديع خيرى، صاحب الإسهام الفني البارز في الفن المصري، وكان عادل خيري محبًا للتعليم، إذ حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم الشريعة الإسلامية ودبلوم الاقتصاد السياسى.

وقع عادل خيرى فى غرام التمثيل أثناء دراسته الثانوية، فكون فرقة مسرحية من الهواة وأخرج لها مسرحية "مزين موضة"، واشترك فى فريق التمثيل بكلية الحقوق، ثم احترف التمثيل بفرقة نجيب الريحانى، وكان بطلاً لمسرحياتها.

تميز عادل خيري على خشبة المسرح من خلال أعمال عديدة منها "إلا خمسة"، "لو كنت حليوة"، "كان غيرك اشطر"، "30 يوم فى السجن"، أما في السينما فقد شارك في فيلم "البنات والصيف" في القصة الأولى من إخراج عز الدين ذو الفقار، والفيلم الثاني "لقمة العيش" 1960 من إخراج نيازي مصطفى.

تزوج عادل خيرى من السباحة والرياضية إيناس حقى، بطلة العالم فى السباحة بإيطاليا، وعابرة المانش وأنجب منها 3 فتيات هن "عبلة وعزة وعطية".