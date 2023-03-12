شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..البوسترات الدعائية لمسلسل "الكتيبة 101" قبل عرضه في رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة البوسترات الدعائية لمسلسل "الكتيبة 101" بطولة النجمين عمرو يوسف وآسر ياسين، والمقرر طرحه في رمضان المقبل، وجمع البوستر الرمسى عمرو وىسر على الأفيش الرسمي، بالإضافة إلى نجوم المسلسل والذى انفرد كل فنان ببوستر بمفرده، ويعد المسلسل هو أحد الأعمال المنتظرة لدى الجمهور، من إخراج محمد سلامة.

وتضم قائمًة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، اسلام جمال، وليد فواز، وعارفة عبد الرسول، لبلبة، رشا مهدى، وعدد كبير من الفنانين، وإخراج محمد سلامة، وتـاليف إياد صالح، وانتاج سينرجى .

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى .

وكان آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.



