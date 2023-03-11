عمرو دياب يكسر حاجز 3 ملايين مشاهدة بأغنية "بطمن عليك"

حقق الهضبة عمرو دياب، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "بطمن عليك" التي طرحها في شهر فبراير تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب.

وكسر عمرو دياب حاجز 3 ملايين مشاهدة بأغنية "بطمن عليك "وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حقق نحو 3 ملايين و436 ألف مشاهدة منذ بداية طرحها.

"بطمن عليك" هي أحدث أغنية للهضبة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، مختلطة وأتقان رقميًا لأمير محروس.

كان آخر ظهور للهضبة عمرو دياب، في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة أمس في موسم الرياض.

وشهد الحفل تعاون الهضبة عمرو دياب والموسيقار هاني شنودة في أغنية الزمن، حيث قدما الأغنية لأول مرة على المسرح بعد 40 سنة من غنائها، وأدى الفنان عمرو دياب مجموعة من أبرز أغانيه ومنها أغنية محسود، وأغنية رصيف نمرة خمسه بالتعاون مع هاني شنودة.



وأعرب الفنان عمرو دياب عن سعادته الشديدة بتكريم الموسيقار هاني شنودة، وذلك خلال حفل تكريم هاني شنودة، قائلًا: النهارده يوم مميز جدًا بالنسبالي، أنا المسرح ده بقالي 3 سنين باجي أغني عليه، هاني شنودة شغله الكتير، اللي كان في فرقة المصريين والموسيقى التصويرية في التلفزيون.

وتابع عمرو دياب: “هاني شنودة كان بيقدمني في الإذاعة وعرفني على صلاح جاهين، وروحنا للبيت عندهم، وفي البداية ده أفادني بحياتي، وبشكرك على التاريخ بتاعي، وكان أول أغنية غنيتها ودخلنا فيها الاستوديو هي الزمن، كويس إن أنا فاكرها”.

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