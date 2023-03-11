عمرو دياب يكشف كواليس الغناء مع محمد منير في الرياض

كشف الفنان عمرو دياب كواليس مشاركته في حفل ليلة ذكريات الموسيقار هاني شنودة الذي أقيم في السعودية بمشاركة عدد كبير من النجوم، مؤكداً على سعادته للغناء في هذا الحفل.

عمرو دياب يكشف كواليس غنائه مع محمد منير

وأوضح عمرو دياب في لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر أنه سعيد للغاية لمشاركة محمد منير الغناء في الحفل.

وعلق عمرو دياب قائلاً" "لا أستطيع أن أرفض هذه الدعوة، فمحمد منير غنى من قبلي وهو الذي ساهم في اكتشافه وتقديمه"،

وتابع: "غنائي مع محمد منير شيء يشرفني، محمد منير نجم كبير وطول عمري بحبه كمغني من قبل ما أبدأ، ووقفتي معه لها تاريخ بالنسبة له وأنا من محبيه وإحنا أصدقاء عمر، وشيء كبير أن أكون معه هو، وهاني شنودة".

وحول تكريم الموسيقار هاني شنودة، لفت عمرو دياب أنه من ساهم في اكتشافه وعلمه الكثير من الأشياء في بداية مشواره الفني وكيف يستطيع الغناء.

عمرو دياب يعلق على تكريم هاني شنودة

وأضاف عمرو دياب: "هاني شنودة اكتشفني وأنا عندي 20 سنة وبدأ يأخذني للأستاذ عبدالرحيم منصور، والشاعر صلاح جاهين وده شيء مهم أن حد يدعمك وأنت في سن صغير، وكفاية فكرة أنه علمني وعرفني بناس كبيرة، وعلمني إزاي أقف أمام المايك وازاي أغني".

وأكد عمرو دياب أن هاني شنودة يستحق التكريم، قائلاً: "هاني شنودة يستحق التكريم، وفكرة إنه يكون فنان كبير ويجيله شاب صغير يقوله أنا عايز أغني ويبدأ في نصحه وتوجيهه ويقف جنبه، دي رسالة إحنا محتاجينها دلوقتي وأنا بشكره وكان لازم التكريم ده يحدث من فترة".

وعن تجربة الغناء وراء أوركستر، عبر عمر دياب عن استمتاعه بهذا الأمر مشيراً إلى أنه يفكر في تجربته من جديد قائلا:"فظيعة وأنا درست هذا الموضوع وشكلي هكررها كتير".

وأنهى الفنان المصري حديثه قائلاً: "كل الفنانين حاضرين أًصدقائي، والتجميعة دي أنا فخور بيها، كأننا شغالين في مصر في الاستديوهات وواقفين مع بعض هنا، بنشوف بعض ودي حكاية مهمة جدًا لأننا مينفعش نبقى قاعدين في الاستديوهات فقط، محتاجين نشوف بعض والجمهور يشوفنا"

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