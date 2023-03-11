تعرضت الفنانة مايا دياب لهجوم كبير من قبل ابنة المطربة اللبنانية فيروز ريما الرحباني، بسبب غنائها أغنية وطنية للسيدة فيروز.

مايا دياب ترد على ريما الرحباني

وردت مايا الهجوم نفسه على أبنة فيروز أثناء استضافتها في برنامج "40" مع الإعلامية جيسكيا عازار وقالت إن ريما رفعت عليها دعوى قضائية ضدها، بعدما غنت أغنية للسيدة فيروز في حفل أقيم بعد انفجار مرفأ بيروت، ورأت أن هذا الأمر لم يكن مبرراً.

ولفتت إلى أن علاقتها مع زياد رحباني كانت جيدة جداً، ولفتت إلى أنها تعلمت منه، ودرست معه كيف يكتب ويلحن وعاشت معه حياة كاملة.

وأشارت مايا إلى أن السبب في الخلاف مع زياد الرحباني: "اكتشفت أن زياد كاتب عقد مع ريما ووالدته فيما يخص الأغاني الوطنية، والعلاقة لم تكن طيبة بين زياد ووالدته وأخته، وكان سبب الخلافات قصص كتيرة من ضمنها أخته، وأنا كنت الساعي الأول والأخير لعقد اجتماع في بيت السيدة فيروز، وأنا رفضت لأني لا أرى أن وجودي له أهمية لأن الأمر شخصي".

وأشارت إلى أنها لم تأخذ أي إجراء تجاهه، وأن علاقتها مع زياد ما زالت تقتصر على المحبة.

وذكرت مايا دياب أن زياد الرحباني الذي شاركها في عدد كبير من الأعمال الفنية شارك ريما في رفع دعوى قضائية ضدها، وعاتبته مايا دياب أثناء اللقاء بعد هذا الموقف.

أزمة مايا دياب وريما الرحباني

الأزمة بين ريما رحباني ومايا دياب بدأت في عام 2020، حينما هاجمت ريما مايا بعدما غنت أغنية وطنية لفيروز في حفل وطني خيري في ذكرى انفجار مرفأ بيروت واستنكرت ذلك الرحباني التي وصفت الحفل بالمجزرة والعهر الفني.

وهاجمت ريما الرحباني مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك وقالت فيه: "تتكمل اللوحة التاريخيّة فجأة وبحجّة انفجار المرفأ، ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة! من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا... كل كبت الفنانين من كورونا والزربة بلا شغل فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! وآخرن أوّل مبارح يبدو".

مايا دياب تكشف سبب خلافها مع ابنة فيروز ريما الرحباني

وأضافت: "يا ريتني ما شفت! يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه والله ما عرفتك! ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّي. بعدين عفواً يعني مينك انت تتقرّري أيمتى ووين محلُّن هولي الأغاني؟ وتعطينا درس بالأخلاق حشاكِ! بتعرفيها إنت للأخلاق؟"

قد يهمك أيضا