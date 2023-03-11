تواصل غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، دعمها المستمر له منذ بداية محاكمته باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي انتهت بالحكم ضده بالسجن 6 سنوات.

غيثة العلاكي تواصل دعم سعد لمجرد

وحرصت غيثة العلاكي خلال الأيام الماضية على نشر العديد من الفيديوهات الدينية لزوجها سعد لمجرد عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام.

وكان الفيديو الأول لـ سعد لمجرد وهو يقرأ الفاتحة بصوته، ثم شاركت ستوري لمقطع أخر له وهو يردد دعاء جاءت كلماته: "رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم".

غيثة العلاكي تواصل دعم سعد لمجرد بفيديوهات دينية له

وشاركت غيثة العلاكي نشيد ديني بصوت سعد لمجرد: "لمجرد "إن كان الهم عليك ثقيل نادي يا الله"، مع دعاء "اللهم أكرمنا ولا تُهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا".

وجاء ذلك بعد رسالة الدعم التي وجهتها له قبل أيام أثناء الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها قوية لوجوده في حياتها.

وجاءت كلمات غيثة العلاكي: "السبب الوحيد الذي يجعلني أسمي نفسي قوية اليوم هو أنني لدى رجل مثلك، أن تحبني وتعتني بي كان اختيار قضاء بقية حياتي معك هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق أنت سعادتي دائماً، مكاني السعيد. دائما وأبدا، وكتفي الذي يمكنني ان أتكئ عليه، أنت كل شيء لدي".

وأضافت: "اليوم هو يوم المرأة لذا أود أن أتوقف لحظة لأشكر الرجل الذي يجعلني أشعر بالحب والحماية والإعتزاز والإحترام والتقدير والأسعد منهم جميعاً".

وقدمت العلاكي شكرها لزوجها سعد لمجرد لكونه نعمة في حياتها وقالت: "شكرا لك على إعطائي جنة على الأرض، شكراً لكونك نعمة في حياتي، وفي حبك ما يستحق القتال لأجله، بصحتك حب حياتي".

يذكر أن فريق الدفاع عن سعد لمجرد قدم استئناف على الحكم الصادر ضده وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستئناف سعد لمجرد، إلا أن فريق الدفع يحاول الحصول على إطلاق سراحه

وكانت المحكمة أصدرت قراراً بعد تصويت 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين بأنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب وحكم عليه بالسجن ست سنوات، فيما طالب ممثل النيابة العامة بسبع سنوات سجنا

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