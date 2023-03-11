شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص يسرقون 200 ألف دولار في حقائب من دار مزادات في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهب لصوص دار مزادات في ميدتاون في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي، وانتقوا حقائب ماركة هيرميس بيركين وكيلي، والتى تعد من بين أكثر الحقائب شهرة في العالم والتي تتراوح قيمتها بين 6000 و50 ألف دولار، وفقًا لموقع نيويورك بوست.

كانت الحقائب من بين ثمانية حقائب خطفها ثلاثة رجال، ويقول رجال الشرطة إنهم سرقوا ما مجموعه 242 ألف دولار من حيث القيمة.

قال أحد الجيران مصدوماً: "إنه وحشي"، "إنه عبر الشارع من معظم البنوك الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة."



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وامتنعت شركة Heritage Auctions عن تأكيد العلامات التجارية أو النماذج الخاصة بالسلع المسروقة، وقالت الشركة إن عملية السطو حدثت بين الثالثة والرابعة صباحًا عندما حطم اللصوص نوافذ واجهة المحل.

تفاجأ بائع مزادات محلي أيضًا بسرقة التذاكر الكبيرة، قائلاً إنها ذكّرته بسرقة وانتزاع حقبة COVID في شارع فيفث وماديسون أفنيوز.

تأتي السرقة بعد أسابيع من انتزاع ثلاثة رجال بوقاحة حقيبة يد تبلغ قيمتها 10200 دولار من متجر Louis Vuitton في منطقة Meatpacking District خلال ساعات العمل.

في منتصف فبراير، سرق المحتالون أحذية وملابس وحقائب يد بقيمة 52000 دولار من موقع سوهو جيفنشي الأنيق.