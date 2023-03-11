شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنية "أنا قادر" من مسلسل جعفر العمدة غناء أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد رمضان عن أغنية مسلسله "جعفر العمدة" غناء النجم أحمد سعد، والمقرر المنافسة به شهر رمضان المقبل.

وانتهى المخرج محمد سامى من تصوير مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل في آخر مشاهده في منطقة مصر الجديدة، وتحديدًا في قصر البارون، ومن المقرر أن تدخل باقى الحلقات مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، وجمعت المشاهد الأخيرة كل من محمد رمضان وأحمد داش ومجموعة من الفنانين.

وانتهى المطرب أحمد سعد من وضع صوته على رباعيات المسلسل، والمقرر وضع تلك الرباعيات على الحلقات خلال الفترة المقبلة، حتى تكون جاهزة للعرض، وتتضمنت تلك الرباعيات موضوعات عن الألم والخيانة والصداقة والأخوة، خاصة ان المسلسل مليء بالخوط الدرامية الاجتماعية والتي تعتمد على التيمة الشعبية.

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.