شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيتى مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن فى "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلان الرسمي لمسلسل كشف مستعجل للنجمين مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن والذي ينافسان به في دراما رمضان 2023 عن الكثير من التفاصيل الكوميدية.

وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، وقال في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تمامًا لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية يوسف العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي".

وأضاف خاطر أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوى على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، وقال: "العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في إطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو"، وأكمل مصطفى خاطر: "حتى الجرائم التى ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".

ويجسد محمد عبد الرحمن دور الدكتور سهام عز الرجال وهو دكتور أمراض نفسية وعصبية يقع في العديد من المواقف الصعبة لنرى كيف يتعامل معها بطريقة كوميدية طريفة.

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي.

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.