شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى وباريس هيلتون ودوا ليبا أثناء عرض فيرساتشى لخريف وشتاء 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من مايلي سايروس ودوا ليبا وباريس هيلتون وآن هاثاواي على حضور عرض أزياء فيرساتشي لخريف وشتاء 2023 في ويست هوليود، من خلال ارتداء إطلالات ميزت كلا من النجمات اللاتي اعتدن على حضور عروض الأزياء الخاصة بنجوم الموضة حول العالم.

ونشر تقرير لموقع الديلى ميل صور لكلاً من تلك النجمات، اللاتي حرصت فيها المغنية دوا ليبا على ارتداء فستان أسود كلاسيكي في حين تميزت باريس هيلتون بفستان أبيض.



النجمات فى عرض فيرزاتشى

ومؤخراً بدت الممثلة ونجمة هوليود آن هاثاوى بإطلالة مميزة مؤخراً أثناء إطلالتها فى أمسية ظهرت فيها بصورة نادرة مع زوجها آدم شولمان أثناء حضورهما عرض فالنتينو هوت كوتور خلال أسبوع الموضة فى باريس، ولم تخالف هاثاوى التوقعات حول عشقها للموضة بإطلالة مميزة للغاية عبر فستان قصير تميز على طريقة جلد الفهد.



هاثاوى

كما سبق وكشفت عارضة الأزياء والممثلة باريس هيلتون مؤخرًا عن تسميتها لطفلها " فينيكس"، وهى مدينة أمريكية في أريزونا، مما جعل البعض يبحث عن أسامى المدن التي يمكن تسمية الأطفال بها والتي أطلقها بعض المشاهير على أطفالهم والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.