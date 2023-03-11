شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تخلع الحجاب.. وتعلق: قرارات خاطئة أبعدتنى عن ذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة حلا شيحة صورة على صفحتها الشخصية على إنستجرام، تظهر فيها بدون حجاب، وعلقت حلا على الصورة قائلة: "تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية وأظهرت لي ما أنا قادرة عليه حقًا".



حلا شيحة

يذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعه وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما.

يذكر أن حلا شيحة تزوجت المنتج والداعية معز مسعود في فبراير 2012، وأعلنت بعد ذلك اعتزال الفن نهائياً.