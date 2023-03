شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز سعيدة جدًا بعد تصدرها الأكثر متابعة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت المغنية والممثلة سيلينا جوميز سعيدة خلال عدة صور، وهي تغادر لوكيشن تصوير The Only Murders in the Building الذي أقيم في مسرح United Palace في مدينة نيويورك مؤخراً، وكانت ترتدي معطفاً طويلاً بني اللون وحذاء أسود وهي تلوح لشخص قريب وتبتسم بفرح.

وذلك بعدما تفوقت سيلينا جوميز على كايلي جينر لتصبح الأكثر متابعة على انستجراممرة أخرى، بعد أن جمعت النجمة سيلينا جوميز، 381 مليون متابع على منصة مشاركة الصور ، متجاوزة كايلي 380 مليون متابع.



كانت سيلينا البالغة من العمر 30 عامًا، هي الأكثر متابعة على الموقع في عام 2019 قبل أن تضربها أريانا جراندي في هذا المنصب، وتجاوزتها كايلي جينر البالغة من العمر 25 عامًا، في وقت لاحق.



على الرغم من أنها تستقطب الملايين من المتابعين ، أخبرت سيلينا مؤخرًا مجلة Vanity Fair أنها تراجعت عن وسائل التواصل الاجتماعي ولديها تطبيق "تيك توك" فقط على هاتفها.

وأضافت النجمة أنها أصيبت بتعليقات "لئيمة" من المتصيدين ورأت أيضًا استخدام المنصات أكثر من اللازم على أنه "مضيعة للوقت".

قالت: "يمكن للناس أن ينادوني بالقبيحة أو الغبية، لكن هؤلاء الناس يحصلون على التفاصيل، يكتبون فقرات محددة للغاية وذات معنى، كنت أبكي باستمرار،و كان لدي قلق باستمرار، انني لم أعد أستطيع أن أفعل ذلك، لقد كان مضيعة لوقتي، فأنه هناك أشياء رائعة حول وسائل التواصل الاجتماعي، التواصل مع المعجبين ، ومعرفة مدى سعادتهم وحماستهم وقصصهم."