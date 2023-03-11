شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السناوى يعلن وفاة هشام عيسى طبيب العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب عبد الله السناوي عن وفاة هشام عيسى طبيب العندليب عبد الحليم حافظ.

ورحل هشام عيسى طبيب العندليب والذي قدم كتاب حليم وأنا وتناول عيسى فى الكتاب الكثير من اللحظات التى جمعتهم معًا، فقد عاشا معًا فترات لم يقضها أحد غيره مع حليم، وأتيح له أن يعلم منه وعنه ما لم يتح للكثيرين، وشاهده سعيدًا وهو يتذوق تصاعد نجاحات الفنية، أو منتشيا بحب جمهوره على المسرح، أو على مقهى، أو فى شارع، وجاوره أيضًا وهو يعانى أقسى لحظات الألم سواء المرض، أو آلام أخرى.

وأكد الراحل هشام عيسى فى الكتاب أنه شاهد الكثير من الأفلام والمسلسلات التى تناولت حياة حليم، ووجدها تخالف أو تجاوز الحقيقة رغم سلامة النية أحيانا.

وفسر الراحل هشام عيسى السبب فى ذلك إلى أن معظم ممن تصدوا لكتابة سيرته بحثوا عنها، فلم تصلهم كاملة، وبعضهم غلبت عليه المجاملة، فبالغ فى ذكر صفات لم تكن فيه، ولم يكن حليم محتاجا لها.

وبدأ الراحل هشام عيسى الكتاب منذ لحظة رحيل عبد الحليم حافظ عام 1977، ثم اسعاد مشوار حياته وقصة مرضه التى بدأت مع رحيل الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970، ويؤكد عيسى أن صدمة رحيل عبد الناصر أطاحت بصواب حليم، وانطلق يضرب المرآة بيديه، ثم برأسه، وأطل شبح النزيف المخيف، حيث خرجت من فم حليم كمية من الدماء مصدرها دوالى المرىء تلك القنبلة التى حملها داخله، وكانت تهدده بالانفجار فى أى وقت.