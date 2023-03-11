شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يستقر على بديل أليجري بنهاية الموسم.. مدرب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد أقترب بشدة من تولي القيادة الفنية لنادي يوفينتوس، خلفا للمدرب المخضرم أليجري، المدير الفني الحالي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن يوفينتوس ستكون قادرة على إتمام التعاقد مع كونتي، والذي يستعد للعودة إلى الدوري الإيطالي، بعدما أقترب المدرب من الرحيل عن توتنهام فى نهاية الموسم الجاري.

حيث لا تسعي إدارة توتنهام إلى تجديد التعاقد مع المدرب الإيطالي خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد توديع دوري الأبطال من دور ال 16 على يد ميلان، وتراجع نتائج الفريق على الإطار المحلي.



الدوري الأوروبي الأمل الأخير

وتعد منافسات الدوري الأوروبي، هى الأمل الأخير والخيار الوحيد أمام أليجري من اجل البقاء مع يوفينتوس، حيث أن خروج المدرب بموسم صفري مع السيدة العجوز، يعني فسخ التعاقد مع المدرب بشكل تلقائي، وفقا لبعض البنود الخاصة فى عقد المدرب.

ويبدو أن الوضع الحالي فى يوفينتوس لا يبشر بالخير، مما يجعل موقف الفريق الإيطالي من تحقيق اليورباليج أمر صعب للغاية، فى ظل وجود بعض الفرق القوية الآخري، والتى قد تعيق اليوفي من تحقيق لقبه الأول فى هذه المسابقة.