شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش ابن محمد رمضان فى مسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الممثل أحمد داش من تصوير مسلسل جعفر العمدة، والذي ينافس به في موسم رمضان 2023 والمقرر إطلاقه على منصة Watch It وقناة dmc.

ويجسد أحمد داش خلال أحداث المسلسل شخصية سيف، ابن محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحمد داش فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم "لا مؤاخذة"، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلم كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورة في فليم المحكمة (2021)، كما قدم مسلسل مين قال؟! موسم رمضان 2022