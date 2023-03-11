شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر في برومو مسلسل "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد برومو مسلسل "كشف مستعجل" بطولة الفنان محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر عددًا من الأحداث الكوميدية التي تجمع بينهم، كما شهد تواجد الفنانة هنادى مهنا التي تجسد خطيبة مصطفى خاطر، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان المقبل على منصة WATCH IT .

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

يجسد محمد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال خلال بيان صحفي: "مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

وأشار عبد الرحمن إلى: "ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مرة على الجريمة فى إطار كوميدى"، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية، كما أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة ‏‏أبطال العمل، الذين ‏تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء ‏‏فى النتيجة النهائية ‏للمسلسل".