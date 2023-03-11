شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل جديد لمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح.. منهم خالد جلال من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح قراره بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح، والذي يتكون من تسعة عشرة عضواً، وهم وفق الحروف الأبجدية : الدكتور جبار جودي (العراق) ، الدكتور حبيب غلوم (الإمارات)، الدكتور حسن رشيد (قطر)، المخرج خالد جلال (مصر)، الفنان رفيق علي أحمد (لبنان)، الدكتور سامي الجمعان ( السعودية)، الدكتور سعد يوسف (السودان)، الدكتور سعيد السيابي( عُمان)، عبد الفتاح سوليه (موريتانيا)،الدكتور عجاج سليم (سوريا)، الدكتور عز الدين بونيت( المغرب)، علي الفلّاح( ليبيا) ، فتحي عبد الرحمن(فلسطين)، الدكتور معز المرابط( تونس)، الفنان محمد المنصور(الكويت)، الدكتور محمد بو كراس( الجزائر) ، هايل المذابي( اليمن)، الكاتب هزاع البراري (الأردن )، الناقد يوسف الحمدان ( البحرين) .

وصرح الأمين العام إسماعيل عبد الله قائلاً: يأتي تشكيل هذا المجلس الموسع تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي استقبل في الأول من مارس وفد الهيئة العربية للمسرح، وكان في مقدمة هذه التوجيهات تشكيل مجلس أمناء موسع من أصحاب المعارف والخبرات المسرحية العربية المتنوعة، والذين يلعبون دورًا مؤثرًا في المشهد المسرحي العربي، ليكون هذا المجلس الجهة الاستشارية لعمل الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح.

وأضاف الأمين العام: أنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث يجتمع المجلس مرتين في العام بناءً على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وسوف يعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في شهر مايو القادم في الشارقة، حيث سيشهد عمل الهيئة حيوية جديدة خدمة للمسرح العربي عامة، وفي مفاصل عديدة.