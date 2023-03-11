شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تحيى حفل جوائز أوسكار مع نجمى فيلم RRR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 الذي ينطلق غدًا الأحد الساعة الـ5 بتوقيت لوس أنجلوس والـ3 فجر الإثنين بتوقيت القاهرة العديد من العروض الموسيقية والأغاني، التي كشفت عنها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية.

تشمل العروض الموسيقية الحية في حفل الأوسكار أغنية Lift Me Up للمطربة ريهانا، والتي تم ترشيحها لأفضل أغنية من فيلمBlack Panther: Wakanda Forever ، ويؤدي الهنديان راهول سيبليجونج و كالا بهايرافا أغنية Naatu Naatu من فيلم RRR .

فيما تشير التكهنات إلى أن ليدي جاجا لن تستطيع الحضور تقديم أغنية Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick بسبب ارتباطها بتصوير الجزء الثاني من فيلم Joker، يمكن للمعجبين التطلع إلى أغنية In Memoriam لليني كرافيتز.

ويقام الحفل على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، بحضور العديد من مشاهير الفن ونجوم السينما، وكاميرات المصورين، في ليلة استثنائية يتوج فيها النجوم والأعمال الفنية بجوائز في 23 فئة مختلفة، أبرزها أفضل فيلم وممثل وممثلة ومخرج.

ويقدم الحفل جيمي كيميل للمرة الثالثة، مع مقدمين منهم جوناثان ماجورز و فلورنس بيو و جيسيكا شاستين وغيرهم.

ويبث حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 على قناةABC على الهواء مباشرة، مع بث متاح أيضًا على Hulu Live TV و YouTubeTV و AT&T TV وFuboTV ، وفقًا لصفحة الأوسكار الرسمية على موقع فيس بوك، كما أنه في اليوم التالي سيكون الحفل متاحًا أيضًا للبث على Hulu