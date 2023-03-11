شكرا لقرائتكم خبر عن قصة خيانة وغدر وانتقام فى مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم طرح برومو مسلسل "عملة نادرة" حتى أثار ردود فعل من قبل مشاهديه ممن ينتظروا عرض العمل خلال مارثون دراما رمضان، والذى يعود به الكاتب مدحت العدل للكتابة منذ فترة طويلة، وتخوض به نيللى كريم دور البطولة في الدراما الصعيدية للمرة الأولى خلال أحداث مشوقة للغاية مثلما عكس البرومو.

حيث عكس البرومو قصة خيانة وغدر وانتقام في مسلسل "عملة نادرة" مثلما عكست مشاهد البرومو.

ويشهد المسلسل العديد من الصراعات بين عائلة "عبد الجبار" التي يمثلها الفنان جمال سليمان، وعائلة "أبو عصايا" التي يمثلها الفنان كمال أبو رية، على المناصب والأرض والسلطة، وذلك في إحدى قرى صعيد مصر.

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" في التسعينيات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.