شكرا لقرائتكم خبر عن يوم السباكة العالمى.. فنانون قدموا دور السباك أشهرهم نجاح الموجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت دائما السينما والدراما المصرية في تجسيد كافة أدوار ومهن المواطنين بأشكالها المختلفة والمتنوعة، ويحل اليوم السبت يوم السباكة العالمي، وهناك عدد من الفنانين قدم دور السباك بأشكال مختلفة ولكن غلب عليها الطابع الكوميدى بشكل أكبر فى الأعمال الفنية.



نجاح الموجى

نجاح الموجى

يعتبر الفنان الراحل نجاح الموجى، أشهر من قدم دور السباك في السينما والدراما المصرية في أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال بالنسبة للسينما من خلال فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" بطولة الفنان أحمد زكى، ويجسد نجاح الموجي دور سباك شاب، يتقدم لخطبة فتاة جامعية، على الرغم من جهله القراءة والكتابة، ويشترط عليها ترك التعليم؛ وهو ما توافق عليه.

أما بالنسبة للدراما فقد قدم الفنان نجاح الموجى دور السباك في مسلسل "أهلًا بالسكان"، أمام حسن عابدين، حسن حسني، رجاء الجداوي، بدر نوفل، نعيمة الصغير، للكاتب فيصل ندا، وإخراج عبدالله الشيخ، ومن أبرز إفيهاته بالمسلسل «هتسلك».



احمد بدير

احمد بدير

جسد الفنان أحمد بدير دور سباك ضمن أحداث فيلم "على باب الوزير" بطولة عادل إمام وسعيد صالح، حيث ظهر كصديق لهما وعايره الفنان عادل إمام في إحدى المرات بمهنته بعدما نشبت بينهما مشاجرة قائلاً: "اعرف مركز انا دكتور وانت سباك".



احمد راتب

احمد راتب

جسد الفنان أحمد راتب ضمن أحداث فيلم "شعبان تحت الصفر" بطولة عادل إمام واسعاد يونس، حيث ظهر الفنان أحمد راتب في مظهر أنيق مرتيداً بدلة مثل الطبيب، في مشهد كوميدى بشكل كبير.



علاء عوض وباسم سمرة

علاء عوض

جسد الفنان علاء عوض، دور سباك في مسلسل "ذات" حيث ظهر في مشهد مع الفنان باسم سمرة، وقيامه بمحاولة إصلاح الحنفية ومنع تسريب المياه ولكنه يفشل وقام بتخريب ماسورة المياه بشكل أكبر.