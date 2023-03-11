شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لـ جوائز الأسوأ "التوتة الذهبية" 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النجم توم هانكس بجائزة أسوأ ممثل مساعد ضمن جوائز Golden Raspberry Awards أو "التوتة الذهبية" 2023، وذلك عن دوره في فيلمElvis ، فيما فاز بجائزة أسوأ ممثل جاريد ليتو عن فيلم Morbius.

وأعلنت اللجنة المنظمة لجوائز "التوتة الذهبية" أسماء الأفلام والممثلين الفائزين بجوائز هذا العام بشكل افتراضي عبر فيديو على شبكة الإنترنت، ليفوز فيلم Blonde بجائزة أسوأ فيلم، والعمل يحكي سيرة ذاتية عن النجمة الراحلة مارلين مونرو وتجسد دورها آنا دي أرماس.

وفي لافتة للاعتراف بالخطأ منحت إدارة جوائز "التوتة الذهبية" جائزة أسوأ ممثلة لنفسها، لأنها أخطأت عندما وضعت اسم رايان كيرا أرمسترونج ممثلة طفلة عمرها من مواليد عام 2010 ضمن الترشيحات، الأمر الذي كانت تعرضت له اللجنة المنظمة لانتقادات شديدة.

أما أسوأ إعادة إصدار كان من نصيب Disney's Pinocchio، ونال جائزة أسوأ إخراج كل من ماشين جن كيلي و مود صان عن فيلمهما Good Mourning، كما كانت جائزة أسوأ سيناريو من نصيب Blonde .

يشار إلى أن جوائز التوتة الذهبية تمنح لأسوأ الأعمال أو الأفلام السينمائية في العام، وتعلن دائما في اليوم السابق لحفل توزيع جوائز أوسكار، والتصويت لاختيار المرشحين والفائزين يتم بواسطة مجموعة أشخاص من مختلف دول العالم، عن طريق الاشتراك عبر الإنترنت ودفع رسوم مالية.