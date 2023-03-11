شكرا لقرائتكم خبر عن طرق مشاهدة حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 على مسرح دولبى فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الملايين حول العالم مشاهدة حفل توزيع جوائز أوسكار الـ95، الذي يقام يوم 12 مارس الجاري على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، بحضور العديد من مشاهير الفن ونجوم السينما، وكاميرات المصورين، في ليلة استثنائية يتوج فيها النجوم والأعمال الفنية بجوائز في 23 فئة مختلفة، أبرزها أفضل فيلم وممثل وممثلة ومخرج.

ومن المقرر أن يبدأ حفل توزيع الجوائز في الساعة 5 مساءً بتوقيت لوس أنجلوس، أي الساعة الـ3 فجر يوم الإثنين 13 مارس بتوقيت القاهرة، ويقدم الحفل Jimmy Kimmel للمرة الثالثة، مع مقدمين منهم جوناثان ماجورز و فلورنس بيو و جيسيكا شاستين وغيرهم.

ويبث حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 على قناةABC على الهواء مباشرة، مع بث متاح أيضًا على Hulu Live TV و YouTubeTVو AT&T TVوFuboTV، وفقًا لصفحة الأوسكار الرسمية على موقع فيس بوك، كما أنه في اليوم التالي سيكون الحفل متاحًا أيضًا للبث على Hulu .

وتحضر أفلام السير الذاتية لمشاهير الفن بقوة في قائمة ترشيحات جوائز أوسكار 2023، إذ نالت 4 أفلام 22 ترشيحا مختلفا، وسط فرص كبيرة لنيل هذه الجوائز بالفعل، خصوصا أنها سبق أنها صعدت إلى منصات التتويج مرارا في حفلات جوائز مرموقة سابقة وأبرزها بافتا وجولدن جلوب.

ترشيحات جوائز الأوسكار 2023

من أكثر الشرائط السينمائية التي نالت ترشيحات لجوائز أوسكار، فيلم Elvis الذي يستعرض السيرة الذاتية لملك الـ "روك آند رول" الشهير إلفيس بريسلي، إذ يبدأ الفيلم منذ مراحل طفولته الأولى وتعلقه بالغناء والموسيقى ثم تتصاعد الأحداث حتى تعرفه على مكتشفه ومدير أعماله "باركر" وبزوغ نجمه.

ويذهبElvis اخراج الأسترالي باز لورمان إلى حفل توزيع جوائز أوسكار وفي محفظته 8 ترشيحات منها أفضل فيلم ومخرج وممثل، وتزداد الثقة لدى اوستن بتلر بطل الفيلم في نيل جائزة أفضل ممثل خصوصا بعد تحقيقها في بافتا وجولدن جلوب.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته، والفليم من تأليف لورمان وكريج بيرس.

فيما لدى رائعة ستيفن سبيلبرج The Fabelmans 7 ترشيحات أوسكار منها افضل إخراج وفيلم، فالعمل الذي يحكي وجهة نظر ذاتية للمخرج في مشواره الفني مستعرضا بدايته وعلاقته بالوالديه وعشقه للسينما، نال إعجاب الكثير من النقاد وحقق إشادة نقدية وجوائز بعدة مهرجانات سينمائية عرض بها.

وكان فيلم The Fabelmans حلما تحقق لسبيلبرج ليتحدث بنفسه عن سيرته الذاتية ويحكي عن ولعه منذ الطفولة بالصور المتحركة، الأمر الذي كشفه في مؤتمر صحفي بمهرجان برلين السينمائي قبل تكريمه الخاص من إدارة المهرجان احتفاء بمشواره الفني الممتد وأثره الكبير في صناعة السينما.

ومن باب السير الذاتية لشخصيات فنية أيضا يسجل فيلم Tár حضورا بـ 6 ترشيحات، منها أفضل ممثلة لبطلته كيت بلانشيت التي تسجد فيه دور قائدة أوركسترا برلين الفيلهارمونية ليديا تار، لتكون على موعد مع تتويج محتمل بثالث أوسكار في مشوارها الفني.

أما فيلم Blonde الذي يتناول السيرة الذاتية للأيقونة مارلين مونرو فلم يحقق سوى ترشيح واحد لبطلته آنا دي أرماس لنيل أوسكار أفضل ممثلة، لكنها تواجه منافسة قوية، وحظوظها لتحقيق الجائزة المرموقة ليست بالقوية.