والد بطلة فيلم “فرح” يكشف سبب منع ابنته من التمثيل .. هل تتذكرونها في طفولتها؟

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - تحدث الفنان إحسان الترك عن سبب ابتعاد ابنته نور عن التمثيل ومنعه لها من استكمال عملها به بعد أن شاركت في العديد من الاعمال الشهيرة في طفولتها، وأبرزها بطولة فيلم “فرح” .

قال إحسان الترك خلال استضافته في برنامج “نص الكلام” المذاع على قناة “النهار” وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب إنه طلب من ابنته نور التوقف عن التمثيل بعد أن أصبحت شابة، وأرجع ذلك إلى أنهم “صعايدة” .

تابع: “رنا ألهمني بكده، هي هتبقى في الوسط لوحدها وأنا اسمي لما يتذكر في مكان لازم يحترم، فمفيش داعي يجيلي كلمة من هنا دي لبست دي كذا .. وقولتلها يا نور كفاية لغاية كده ووافقت على مضض، بس اتشغلت في المذاكرة” .

وبسؤاله عن موقفه في حال فكرت ابنته نور العودة إلى التمثيل، أجاب إحسان الترك: “النهاردة أنا مش هقدر اتكلم، هي زوجة ومكلفة من راجل وعندها بيتها وهي كبيرة دلوقتي هتقدر توازن” .

يذكر أن نور إحسان الترك كانت قد بدأت التمثيل في مسلسل “العطار والسبع بنات” في عام 2002، ثم شاركت في مسلسلي “أدهم وزينات وثلاث بنات” و”مصر الجديدة” .

واشتهرت ببطولة فيلم “فرح” مع الفنانة مي عز الدين والفنان أحمد هارون عام 2004، وآخر مسلسلاتها كان مسلسل “هو جرى إيه” في عام 2006 .