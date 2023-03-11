حلا شيحة: “الأخطاء التي ارتكبتها على طول الطريق هي الدروس”

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - تستمر حالة النشاط التي تعيشها الفنانة حلا شيحة خلال هذه الفترة عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمشاركة متابعيها لمنشورات أو صور لها ,

نشرت حلا شيحة صورة جديدة لها ظهرت بها بدون حجاب، وأرفقتها بتعليق وجهت من خلاله رسالة إلى الجمهور متحدثة عن الأخطاء التي تجعل الإنسان يبدأ من جديد في رحلة البحث عن ذاته .

كتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة: “لا بأس أن تبدأ قصتك اليوم، فالأخطاء التي ارتكبتها على طول الطريق هي الدروس وليس الفشل” .

تابعت: “انهض واسقط ثم انهض واسقط مرة أخرى، حتى تجد نفسك الأصيلة .. وتذكر أن كل النضالات قادتك إلى فصل جميل لم يأت بعد” .

وكانت قد فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها مؤخرا بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها المنتج والداعية معز مسعود .

كما اختارت صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” لحسابها على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .