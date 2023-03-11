أحمد مكي يحتفل بفوزه في سباق عالمي للحمام الزاجل

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - احتفل الفنان أحمد مكي بفوزه في مسابقة عالمية للحمام الزاجل، والتي أقيمت في دولة الإمارات كاشفا عن المراكز التي حصدها بهذه المسابقة .

نشر أحمد مكي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” ظهر فيه وهو يحمل أحد الطيور الخاصة به، والذي من المعروف عنه حبه وتربيته لها والعناية بها .

وكتب في تعليقه على الفيديو: “الحمد والشكر لله، كسبت في سباق الحمام الزاجل المقام في دولة الإمارات الشقيقة (Emirates one loft race) وهو سباق عالمي يشارك فيه الكثير من دول العالم، وعدد الطيور المشاركة ( 1991 طير )” .

تابع: “حصلت على :المركز 13 في مسافه 213 كم .. المركز 22 في السباق النهائي مسافة 400 كم .. وهذا السباق الأخير لم يرجع من كل الحمام إلا 50 طير فقط نظرا لصعوبة ظروف السباق” .

أضاف “مكي”: “وعاد في اليوم الثاني أول طير من الطيور المفقودة وكان طير من طيوري أيضا وحصل بذلك على المركز ال 51 .. مركز الآيس تفوق عام رقم 26 على 1991 طير من دول العالم” .