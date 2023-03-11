“بنت الأصول” .. رسالة مؤثرة من نجل محمد ثروت لخطيبته بعد سفره للعلاج

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - وجه المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت رسالة إلى خطيبته لما الشواربي، أعرب من خلاله عن حبه لها وتقديره لمساندتها به على خلفية الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وعلى إثرها سافر إلى ألمانيا للعلاج بعد اكتشاف إصابته بمرض مناعي نادر .

نشر أحمد ثروت مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” تضمن عدد من اللقطات التي تجمعه بخطيبته من حفل خطوبتهما ومن تواجدها معه بالمستشفى على أنغام أغنية “زي ما انتي” للفنان عمرو دياب، والتي غناها بصوته .

وأرفق أحمد ثروت الفيديو بتعليق جاء فيه: “لو وقفت تاني على رجلي هيكون ليكي فضل بعد ربنا في ده، وقفتي جنبي، سندتيني وسهرتي شهر جنبي من غير نوم وكنتي مؤمنة فيا من أول يوم عرفنا بعض فيه فعلاً” .

تابع نجل محمد ثروت: “لو قعدت عمر كامل أوفيكي حقك مايكفيش ١٪؜ من اللي بتعمليه معايا يا بنت الأصول وان شاء الله أقوم بس وأيامك كلها تبقي عوض عن كل ليلة صعبة قضيناها مع بعض .. أنا بحبك” .

وكشف عثمان بدران الصديق المقرب للمخرج أحمد ثروت عن تطورات حالة الأخير الصحية بعد إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي وهو “متلازمة الميلر فيشر”، والتي تهاجم الجسد وتمنعه من الحركة التامة .

كتب عثمان بدران عن صديقه في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “من فترة كنت كتبت على قصة الضغط العصبي وان مفيش حاجة مستاهلة وده كان بسبب حبيبي وصديقي أحمد ثروت اللي عنده 31 ولا 32 سنة” .

واصل: “زميل صنعة زي ما بيقولوا ومن شوية ضغط في الشغل خلال السنوات اللي فاتت جاتله جلطة في عينه الشمال والحمد لله بتتحسن، ولكن تطور الموضوع أكتر وجاله مرض في الأعصاب نادر أوي اسمه “متلازمة الميلر فيشر” .

أضاف صديق أحمد ثروت: “وده مرض بيجي 1% في المليون، بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي وحاليا مأثر على رجله الشمال تماما واليمين بنسبة 50% زي ما أحمد قالي .. الحمد لله عزيمة أحمد في حتة تانية خالص وبيهزر وبيضحك ومؤمن ومبسوط ان ربنا اختصه” .

أكمل: “بس النهاردة يوم مهم جدا، أحمد سافر لألمانيا علشان المرض ده محتاج مركز متخصص لعلاجه والنهاردة هيسحبوا عينة مياه من المخ علشان يحددوا الموضوع أكتر ويحطوا بروتوكول للعلاج بإذن الله” .

واختتم: “بناءا على نتيجة النهاردة هيتحدد حاجات كتير أوي .. فصلا وليس أمرا ندعي لأحمد لعلكم أقرب إلى الله إنه يشفيه ويهون عليه ويربط على أبوه الخلوق الجميل محمد ثروت وأمه وأخته وخطيبته” .

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