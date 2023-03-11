جورج قرداحي عن الاتفاق الايراني السعودي: “وصلني حقي”!

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - علق وزير الاعلام اللبناني السابق جورج قرداحي على الاتفاق السعودي الايراني الذي تم الاعلان عنه مؤخرا ملمحا الى التصريح السابق له والذي اثار ازمة دبلوماسية مع السعودية.

فقد غرد قرداحي “تويتر” بالقول: “أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران و السعودية، وألف مبروك إتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني. بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكراً.”

يذكر ان تصريح سابق لقرداحي قد اثار أزمة كبيرة بين لبنان والسعودية وانتهت باستقالته من وزارة الاعلام.

الازمة نشبت اثر تصريح لقرداحي في احد البرامج اعتبر فيه “أن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي” وعندما سئل عن ما إذا كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء على اليمن قال: “(“إن هناك اعتداء بالتأكيد وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف”.