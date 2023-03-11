هنا الزاهد تكشف عيب خلقي في وجه أختها فرح وتحرجها على الهواء! ما هو العيب؟.. صور وفيديو

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - تسببت الفنانة المصرية هنا الزاهد في إحراج شقيقتها الفنانة الشابة فرح الزاهد على الهواء، بعدما كشفت عن عـيب خلقي في وجهها.

فقد حلّت فرح الزاهد مؤخرًا ضيفةً على أحد البرامج الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تقوم فكرته على أن يقوم الضيف بالاتصال بأحد أصدقائه أو أشقائه لإجراء مداخلة هاتفية معه.

فرح الزاهد اتصلت بشقيقتها “هنا”، والتي كشفت خلال المداخلة أمرًا أحرج شقيقتها، حيث قالت: “أنا الوحيدة اللي عارفة ليه مش عايزة تشيلي القُصّة “غرة الشعر”، علشان قورتك (جبينك) كبيرة”، فقامت فرح بإختفاء وجهها بيدها ودخلت في نوبة ضحك.

من هي فرح الزاهد؟

وكانت فرح الزاهد قد دخلت مجال التمثيل مؤخرًا، وقد شاركت في موسم دراما رمضان 2021 بـ “مسلسل الطاووس” بطولة جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، وعدد آخر من الفنانين.

بنات عائلة الزاهد

يُذكر أن هنا الزاهد لديها شقيقتين هما فرح الزاهد، ونور الزاهد، وهي شقيقتهما الصغرى التي تدرس وتعمل حاليًا في مجال الأزياء والموضة.وهن بنات شيرين المنزلاوي زوجة الفنان طلعت زكريا، التي تحرص دائمًا على نشر صورها مع بناتها عبر حسابتها الخاصة على مواقع التواصل.

فرح الزاهد تشارك ليلى علوي بطولة فيلم “شوجر دادي”

من ناحية أخرى، كشفت الشركة المنتجة لـ «فيلم شوجر دادي» عن البرومو الرسمي عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية بالفترة المقبلة.

وشاركت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة «نيوسنشري» مقطع فيديو يكشف عن البرومو لعرض فيلم «شوجر دادي» في الفترة المقبلة، وعلقت عليه قائلة: «النهاردة خميس مش عادي.. الخميس ده بتاع الـ شوجر دادي، الإعلان التشويقي الثاني لفيلم شوجر دادي، قريبًا في جميع دور العرض».

ويضم فيلم “شوجر دادي” باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، فرح الزاهد، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة «نيوسنشري».

ويكشف المقطع الدعائي لفيلم شوجر دادي عن أحداثه التي تدور في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

فرح الزاهد مع شقيقتها هنا في فيلم “مستر إكس”

وتظهر فرح الزاهد كضيفة شرف خلال أحداث “فيلم مستر إكس” مع أحمد فهمي وهنا الزاهد والمقرر عرضه في صيف 2023، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين وهو قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم “البطة الصفرا”

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة الشابة فرح الزاهد مع غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا في بطولة فيلم “البطة الصفرا” المقرر عرضة قريبًا في السينمات.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومن إنتاج المنتج رامي السكري ومدير التصوير أحمد عبدالقادر ومهندسة الديكور مروة عامر ومهندس صوت زياد عزت واستايلست نيرة دهشورى. ومنتج فني شادي سلامة.

ويشارك في إنتاجه السيناريست والمنتج والرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي بالاضافة الي المنتجين كريم السكري و حامد مصطفي.



كما يشارك في فيلم البطة الصفرا نخبة من ضيوف الشرف منهم النجم القديرصلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري بالاضافة للنجم عمرو رمزي. ويارا عزمي.

ويرفض صناع فيلم البطة الصفرا الحديث عن أي تفاصيل تخص أحداث الفيلم إلا أنهم اشاروا إلي أن العمل يتناول قضية هامة و ادة و لكن بشكل كوميدي و يميل في كتابته إلى الكوميديا السوداء وهو نوع من الكوميديا افتقدته السينما المصرية في الفترة السابقة.

وكان آخر أعمال فرح الزاهد، “مسلسل سوشيال” من 15 حلقة وتم عرضه في شهر فبراير الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، تامر فرج، كريم سرور، جنا صلاح ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسا على عقب.

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