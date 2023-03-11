أنباء عن انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 02:44 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنباء حول انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووجود خلافات بينهما .

ويرجع سبب تداول هذه الأنباء إلى قيام شيرين عبد الوهاب بإلغاء متابعة حسام حبيب على موقع “انستجرام”، كما قام الأخير بحذف جميع الصور التي جمعته بزوجته وشاركها بالموقع ذاته ولكنه لا يزال محتفظا بمتابعتها .

لتخرج شيرين في بيان لها للرد على تلك الأنباء مؤكدة عدم صحتها وتكليفها لمحاميها بملاحقة مروجئ الشائعات والأخبار الكاذبة عنها .

فقالت: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها .. وأنها متفرغة لإعداد أغاني جديدة بعد أن أنتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه” .

تابعت: “وتهيب شيرين بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الانترنت لمصالح خاصة بهم” .

وأضافت مهنئة جمهورها بقرب قدوم شهر رمضان: “تنتهز الفنانة هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير” .

وكلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتحرص على إسعاده بأغانيها .