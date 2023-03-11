أنغام تكشف الرياض أصبحت عاصمة جديدة للفن العربي

عبرت المطربة أنغام، عن سعادتها بالمشاركة في حفل هيئة الترفيه السعودية، لتكريم الموسيقار هاني شنودة في الرياض، وأكدت أن كل شيء في السعودية يساعد المطرب على النجاح، بما يتم توفيره من إمكانيات للظهور بأفضل صورة، وأشارت إلى أن الرياض أصبحت شعلة وعاصمة جديدة للفن العربي وللكثير من المطربين في الوقت الحالي، وأنا شخصياً محظوظة بالتواجد في هذا العصر.

أضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض: "هاني شنودة مُجدِّد للأغنية وقدم مزيكا مختلفة وغير صوت الموسيقى المصرية.. لما ولادي يشوفوا مين هاني شنودة ويعرفوا تراث ده شيء عظيم.. إحنا فرحانين بتكريمه أكتر منه".

وتابعت: "فرقة المصريين من أوائل الفرق المصرية إللي قدمت مزيكا مبهجة ودمها خفيف ومواضيع مختلفة، فوجدانا متربية على جمل موسيقية من ألحان هاني شنودة".

أنغام: أنا بتاعة مزيكا

وأضافت: "أنا بتاعة مزيكا وشنودة بتاع مزيكا مهم جداً بالنسبة ليا.. لما أشارك في حفل هاني شنودة أتمنى ده يترد لي أنا كمان.. نفسي الأجيال تعرف أهمية تكريم الفنانين الكبار".

وأشارت إلى أنها لا تمانع من تقديم أغنياتها بأصوات أخرى سواء من مغنين أو حتى من الجمهور، لا سيما إذا تم تقديم الأغنية برؤية مختلفة.

واختتمت أنغام: "أن النجاح إننا نشتغل ونتعب عشان نوصل لكن والوصول ممكن لكن الاستمرارية شيء صعب والنجاح الحقيقي هو الاستمرار موجود على القمة واحنا محتاجين ننشط ذاكرة الجيل الجديد بهذه الأغاني القديمة".

حفل تكريم هاني شنودة

وأقيم يوم الأربعاء، حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة من قبل هيئة الترفيه السعودية، في العاصمة الرياض، بحضور عمالقة الغناء مثل محمد منير وعمرو دياب وأحمد عدوية ومي فاروق.

وقامت أنغام بمشاركة محمد منير الغناء في واحدة من فقرات حفل ذكريات للاحتفاء بالموسيقار الكبير هاني شنودة، وقدما أغنية "أنا بعشق البحر" على طريقة الدويتو.

أنغام تقدم ليلة خاصة مع صوت مصر

يذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي يوم 17 مارس الجاري، يحمل عنوان "ليلة خاصة مع صوت مصر"، على مسرح أبوبكر سالم بالرياض.

ونشرت أنغام البوستر الترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: "في انتظاركم يوم 17 مارس في مسرح أبوبكر سالم بالرياض نقضي معاً ليلة مختلفة، ليلة صوت مصر".

أنغام الفنانة المفضلة

وتوجت أنغام، مؤخراً بجائزة الفنانة المفضلة، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وتنافست على الجائزة كل من النجمات أصالة والفنانة نانسي عجرم والفنانة إليسا.

ووجهت أنغام في كلمتها عقب استلام الجائزة رسالة شكر للملكة العربية السعودية وجمهورها، كما أهدت الجائزة لـ مصر، قائلة: "كنت منتظرة أبوناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكراً على الجائزة وشكراً بالنيابة عن كل المكرمين، يوم رائع ومشرف، إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصياً ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كتير، مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور".

وواصلت أنغام: "عايزة أقول شكراً على الجائزة وشكراً لهيئة الترفيه إللي بتحقق الأحلام لواقع، شرف ليّا إني واقفة هنا في الرياض وده حلم اتحقق، وعايزة أشكر بلدي وأهديها لمصر، واتمنالكم ديماً كل الأيام الحلوة والسنين اللي جايه ازدهار وأحلام بتتحق يا أبوناصر شكراً".

جائزة صناع الترفيه

جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم الهيئة العامة للترفيه، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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