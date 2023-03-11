مودعة ملاكها الحارس.. ريهام عبد الغفور تنعى كلبها بصورة وكلمات مؤثرة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، نفوق كلبها، معبرة عن حزنها الكبير حيث وصفته بأنه صديقها، وأنها كانت تشعر أنه بني آدم، ونشرت ريهام عبد الغفور صورة للكلب عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها: "مش قادرة أصدق كنت صاحبي اللي بيحبني وبيحس بيا وبيحاول يحميني كنت بني آدم أكتر من البني آدمين".

وتابعت ريهام عبد الغفور فى نعيها لكلبها: "ملاكي الحارس، حزينة حزينة حزينة حبيبى يا بنجر هتوحشنى أوى".

وعلي جانب آخر، يعرض لريهام عبد الغفور حاليا مسلسل "الأصلي" حيث بدأت الحلقة 19 من المسلسل بخروج عرفة (أيمن الشيوي) من السجن وذهابه لرؤيته بناته منار (سارة نور)، وأمينة (شاهيستا سعد) في منزل فاطمة (ريهام عبد الغفور)، وبداية شك فريد ( ندى كامل) في زوجها مصطفى (أحمد كشك) بعد حديث زميلها في المكتب أنه يخونها مع سكرتيرتها.

تخبر نسمة والدها أن أنور (أحمد الشامي) برئ وأن ليالي كذبت في حديثها عنه، وتعلم فاطمة ذلك وتهدد ليالي وتخبرها بضرورة تبرئة أنور أمام المدرسة، وبالفعل تذهب إلى مديرة المدرسة لتخبرها ما حدث، ثم تعلم سوسو (رانيا السيد) أن زوجها وفاطمة وراء كافة ما يحدث لأخواتها، وتواجه زوجها بذلك.

تذهب سوسو إلى فاطمة لمواجهتها بما علمته، وتخبرها أن الورث من أجل المتعة فقط وليس من أجل تقطيع بعضهم، لتقول لها إنها تعمل ذلك من أجل الحفاظ على الورث فقط، مع محاولة (فايزة) منال سلامة استمالة جابر (حمزة العيلي) للعمل معها بدلا من فاطمة، وتعلم فاطمة أنها مريضة بـ "قصور القلب" بسبب الإجهاد المستمر في العمل، وحاجتها إلى التدخل الجراحي.

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.