شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يكشف عن صورة من شبابه تشبه نجم مان يونايتد: أيام ما كنت راشفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم القدير محمود البزاوي، عن صورة له خلال فترة شبابه، أظهر فيها الشبه الكبير بينه وبين النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم هجوم فريق مانشستر يونايتد، ونشر البزاوي، صورته في شبابه عبر حسابه على تويتر، مداعبا جمهوره ومتابعيه: "أيام ما كنت راشفورد".



محمود البزاوي

بالطو.. آخر أعمال محمود البزاوي

يشار إلى النجم محمود البزاوي، شارك مؤخرا في أحداث مسلسل "بالطو"، مع الفنان الشاب عصام عمر، الذي عرض مؤخرا عبر منصة watch it، وقدم شخصية "الشيخ مرزوق".

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام على وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.



محمود البزاوي

محمود البزاوي يشارك في موسم دراما رمضان

من ناحية أخرى، يشارك البزاوي في سباق رمضان الدرامي المقبل، من خلال مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة Dmcوتدور أحداثه في اطار كوميدى.

وكانت قناة dmc طرحت برومو تشويقي لمسلسل "الصفارة" بطولة النجم أحمد أمين الذي من المقرر عرضه على شاشتها خلال موسم دراما رمضان 2023، وغلب على البرومو التشويق والكوميديا، حيث ظهر أمين وهو يجري في مناطق أثرية بصفارة قديمة، ويتردد كلام أن تلك الصفارة سوف تعيده للوراء 3 دقائق ليغير ما يريد، وعليه اختيار الوقت بعناية، مع محاولته استخدامها.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى.