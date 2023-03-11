شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "جعفر العمدة" لـ محمد رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي من تصوير مسلسل "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة DMC، واحتفل أبطال العمل والمنتج محمد السعدى، رئيس مجلس إدارة شركة" ميديا هب media hub" بالانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ 3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويدخلا في صراع بينهما، حتى يتزوجها في النهاية وتكون زوجته الرابعة، حسب ما أعلن (رمضان) عبر حسابه على "فيس بوك".

يذكر أن محمد رمضان قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "المشوار"، وشاركه بطولته دينا الشربينى، بيومى فؤاد، أحمد مجدى، ندا موسى، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمد عبده، كارولين خليل، سامى مغاورى، أحمد غزى، سما إبراهيم، حنان يوسف، وضيوف الشرف عمرو عبد الجليل، سيد رجب، محمود الليثى، محمد جمعة، ثراء جبيل، محمد على رزق، على الطيب، أحمد فؤاد سليم، غادة طلعت وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.











