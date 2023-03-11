شكرا لقرائتكم خبر عن "رحل النهار" يفتتح أيام الشارقة المسرحية وتكريم البحريني محمد ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية مساء يوم الإثنين (13) مارس الجاري، برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمشاركة (14) عرضًا مسرحيًا، وفي حضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتفتتح الدورة الجديدة في مسرح قصر الثقافة بالعرض المسرحي العربي الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي»، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة المغربية (الدار البيضاء) يناير الماضي، أما العرض فهو الإماراتي "رحل النهار" تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، وتقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني.

ويتوج في حفل الافتتاح الفنان البحريني محمد ياسين بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السادسة عشرة، كما يُحتفى بالفنان الإماراتي عادل بن سيفان بصفته «الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة، ويتسلم مخرج العرض الإماراتي "رحل النهار" جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2022.

وتتنافس ثمانية عروض على جوائز «الأيام» هذا العام، وتحكم بينها لجنة فنية تضم: الفنان التشكيلي ومهندس الديكور وليد الزعابي (الإمارات)، والمخرج الدكتور مشهور مصطفى (لبنان) والمخرج الدكتور محمد خير الرفاعي (الأردن)، والمخرج والناقد عادل حسان، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم (مصر).

أما العروض التي تأهلت للمسابقة فهي: «ترنيمة»، نص وإخراج محمد صالح لفرقة «ياس للمسرح»، و«قائمة الخديج»، نص علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا (جمعية كلباء للمسرح)، و«الجلاد»، نص أحمد ماجد وإخراج إلهام محمد (مسرح خورفكان للفنون)، و«الحي الميت»، نص عبدالله ملك وإخراج أحمد الأنصاري (المسرح الحديث بالشارقة)، و«أغنية الرجل الطيب»، نص وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)، و«تفسير بنت ياقوت»، نص وإخراج علي جمال (مسرح دبي الوطني)، و«ميادير»، نص إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب (مسرح أم القيوين الوطني)، و«زغنبوت»، نص إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني).

ووقع الاختيار على ثلاثة عروض لتقدم على هامش «الأيام» وهي: «احتراق شمعة»، نص وإخراج أحمد عبدالله راشد (جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح)، و«سلام يا سلامة»، نص ناجي الحاي وإخراج عمر غباش (مسرح دبي الأهلي)، و«مضارب بني كرش»، نص وإخراج سالم العيان (مسرح رأس الخيمة).

ويحفل برنامج عروض الدورة (32) من أيام الشارقة المسرحية بعرضين من عروض الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العمل الحائز جائزة أفضل عرض «الآنسة جوليا» للمخرجة دينا بدر، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج، وهو بعنوان «فشل عرض مسرحي» للمخرج يوسف المغني.

ويجيء الملتقى الفكري المصاحب لهذه الدورة تحت عنوان «المسرح والبيئة»، وينظم صباح يوم 14 مارس في مقر إقامة الضيوف، بمشاركة باحثين وممارسين مسرحيين من بلدان عربية عدة، وهم: الفنان عبدالله مسعود (الإمارات)، والدكتور محمد شيحة، والدكتورة دينا أمين (مصر)، والدكتور فهد كغاط والدكتور حسن يوسفي (المغرب)، والدكتور علي محمد سعيد (السودان)، والكاتب والباحث محمد المي (تونس)، والدكتور جورج مطر (لبنان).

ويشارك (11) من خريجي كليات ومعاهد المسرح العربية لسنة 2022 في «ملتقى الشارقة الحادي عشر لأوائل المسرح العربي» الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي الأكاديميات المسرحية، ويتيح لهم فرصة مواكبة فعاليات أيام الشارقة المسرحية، والتعرف على المشهد الثقافي المحلي، كما ينظم لفائدتهم مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية والزيارات الثقافية( من 14 إلى 19 مارس).

ويشتمل البرنامج الثقافي المصاحب للدورة (32) من أيام الشارقة المسرحية على ندوات ومحاورات نهارية ومسائية متنوعة، تشهد مشاركة أسماء مسرحية عربية من أجيال عدة، وتتوزع أسئلتها ومحاورها حول واقع وأثر المحترفات التمثيلية، والسبل التي تمكن العروض المسرحية العربية من الاستمرار في جذب الجمهور إلى الصالة، والطرق التي يواسي بها «أبو الفنون» المشتغلين به برغم الصعوبات التي ترافق صناعته، كما يتضمن البرنامج محاورة تستضيف نخبة من الممثلين والممثلات للحديث حول لحظات التحول التي عرفتها تجاربهم.

وتختتم الدورة (32) من أيام الشارقة المسرحية مساء يوم (20) مارس الجاري، بإعلان الأسماء الفائزة بالجوائز، كما يشهد ختامها تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي الموجهة لكتاب المسرح في دول الخليج العربي، وذلك بمسرح قصر الثقافة.