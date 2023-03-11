رامز جلال يكشف اسم برنامجه في رمضان 2023

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 12:50 مساءً - كشف الفنان رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الجديد، الذي يشارك به كعادته في موسم رمضان للعام ال 13 على التوالي، ويحمل اسم “رامز نيفر إند” .

شارك رامز جلال صورة للبوستر الدعائي الأول لبرنامجه في رمضان 2023 عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر بها مرتديا “بدلة” باللون الذهبي وهو يركب على ظهر ثور وفي يده فانوس رمضان .

وكتب في تعليقه عليها: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم” .

تابع: “وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين .. بعون الله رامز نيفر إند في رمضان 2023 MBC مصر والله المستعان” .

كما نشر الفنان رامز جلال صورة للبوستر الدعائي الثاني للبرنامج، والتي ظهر بها وهو يطير في الهواء، وفي يده اليمنى سلاح وفي الأخرى فانوس .