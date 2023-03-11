شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحقق 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المغنية العالمية شاكيرا 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينيس، وذلك من خلال أغنيتها مع الدي جي الأرجنتيني بيزاراب ، Music Sessions Vol. 53، ليصل رصيد شاكيرا في الموسوعة العالمية لـ 14 رقمًا قياسيًّا.



شاكيرا تحقق ارقام جديدة في موسوعة جينيس



شاكيرا وسط شهادات جينيس

وحسب ما أعلن موقع جينيس نجحت أغنية شاكيرا في تحقيق أربعة أرقام قياسية، تمثلت في، الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة (63 مليون)، أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على موقع YouTube، الأغنية اللاتينية الأكثر استماعًا على Spotify في 24 ساعة، (14.93 مليون)، الأغنية اللاتينية الأكثر بثًّا على Spotify في أسبوع واحد (80.6 مليون).

وتسلمت شاكيرا، شهادات 4 أرقام القياسية الجديدة، خلف كواليس مقابلتها في برنامج جيمي فالون، الذي أذيع مساء الجمعة، حيث حلت ضيفة علي البرنامج بصحبة الدي جي الأرجنتيني.

وظهرت شاكيرا، في برنامج The Tonight Show، مع جيمي فالون، ، بصحبة الدي جي، الأرجنتيني بيزاراب ، ليغنيا أغنيتهم الشهيرة 53 Music Sessions، التي إطلاقها مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا حول العالم.