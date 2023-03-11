صورة نادرة لـ شويكار مع زوجها الأول قبل 66 عامًا.. كان أوسم من فؤاد المهندس!

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 11:43 صباحاً - استعاد بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنانة شويكار برفقة زوجها الأول نافع صادق الجواهرجي ووالد ابنتها منة.

وأثنى رواد مواقع السوشيال ميديا على وسامة زوجها الأول والذي توفي بعد أشهر قليلة من الزواج لتصبح هي أرملة وتربي ابنتها الوحيدة منة.

قصة زواج شويكار الأول

لم تدم سعادة وهناء شويكار كثيرًا وسط عائلتها الثرية فعندما بلغت 18 عاماً أقنعها والدها تركي الأصل (إبراهيم طوب صقال) بالزواج من المهندس حسن نافع، وهو شاب ثري وناجح.

شويكار مع زوجها الأول حسن نافع الجواهرجي ووالد إبنتها الوحيدة منة الله

وبعد عامين من الزواج، أصيب نافع بمرض خطير فارق على أثره الحياة، لتجد شويكار نفسها أرملة وأما لطفلة جميلة اسمها “منة الله”.

لم تسقط الفتاة الجميلة فريسة سهلة للحزن وقررت أن تنهض وتواصل حياتها، لذا استكملت دراستها في كلية الآداب بقسم اللغة الفرنسية، والتحقت بالعمل في فرقة “أنصار التمثيل” بناء على نصيحة المخرج حسن رضا، الذي كانت تربطه علاقة قوية بأسرتها.

شويكار مع إبنتها الوحيدة منة الله الجواهرجي

شيئاً فشيئاً بدأت تشعر شويكار برغبة قوية في الوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في عروض مسرحية، وساعدها على ذلك الفنان الكبير عبدالوارث عسر، وفي عام 1960 رُشِّحت للمشاركة فيلم “حبي الوحيد” أمام عمر الشريف ونادية لطفي.

شويكار وفؤاد المهندس

تعرّفت شويكار إلى الفنان فؤاد المهندس بالصدفة، إذ تمَّ ترشيحها للوقوف أمام الفنان سيد بدير في مسرحية بعنوان “السكرتير الفني” عام 1963، وشاءت الظروف أن يسافر السيد بدير ويعتذر عن عدم تقديم العرض.

وجاء فؤاد المهندس بديلاً له ونشأت بينه وبين شويكار علاقة حب، وتوالت الأعمال الناجحة التي تجمعهما، وطلب المهندس يدها للزواج على خشبة المسرح أثناء العمل في مسرحية “أنا وهو وهي” أمام الجمهور، إذ قال لها “تتجوزيني يا بسكوتة”، وردت شويكار دون تردد “طبعاً وماله”.

وبعد 20 عاماً من الزواج حدث الانفصال بسبب غيرة فؤاد المهندس، ورغم الطلاق استمرت روابط الود والصداقة تجمع بينهما.

تألّمت شويكار بسبب الانفصال عن فؤاد المهندس الذي وصفته كثيراً بـ”حب عمرها”، وللخروج من هذه الحالة خاضت تجربة الزواج للمرة الثالثة من السيناريست مدحت يوسف.

طلب الزعيم ناصر

هاجم الحزن شويكار مرات عدة وكأنه كان يتربص بها، بدءاً بوفاة زوجها الأول والانفصال عن فؤاد المهندس، ورحيل عدد كبير من أسرتها في حرب 1967.

كانت تؤمن السيدة الجميلة بأن على الفنان أن يقوم بدور اجتماعي ويساند قضايا مجتمعه، وكانت تحكي دائماً عن الرئيس جمال عبدالناصر الذي طلب منها الاستمرار في عرض مسرحية “سيدتي الجميلة” بعد حرب الاستنزاف لأنه على حد تعبيرها كان يرى أن الناس محبطة ومكسورة الخاطر ومهمة الفن هو إسعاد الناس والمساهمة في تخفيف العبء والضغط النفسي عنهم.

وقالت عن هذه التجربة: “كنت والراحل فؤاد المهندس نقدم المسرحية يومياً وبداخلنا ألم وانكسار ومهمتنا رسم الابتسامة على وجوه مهزومة”.

سبب عدم الإنجاب من فؤاد المهندس

وكشفت منة الله الجواهرجي ابنة شويكار عن سبب عدم انجاب والدتها من فؤاد المهندس، وقالت:”شويكار رفضت تنجب من فؤاد المهندس، وقالت لأ مش هخلف منك”.

وأوضحت خلال لقائها بـ “برنامج الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة “النهار”: ”شويكار قالت لـ فؤاد المهندس لو خلفت منك طفل هنحبه اكتر من بنتي ومن ولادك، وأنا معنديش استعداد أحب حد اكتر من بنتي، وأنت ولادك في عينيا، ومنة ومحمد وأحمد هيبقوا إخوات وإحنا نحاول نعمل لكده”.

ولفتت:”فؤاد المهندس في الأول زعل من شويكار لما رفضت تنجب منه، وبعدين تفهم وجهة نظرها، ولما لقى إني أنا وأولاده بنحب بعض وبنكبر سوا والعلاقة القوية بيننا تخطى ضيقه من أمي شويكار”.

وأشارت:”كنت أرى فؤاد المهندس بابا، وتاَلفنا كعائلة واحدة، وأنا محستش عمري إن فؤاد المهندس خد مني ماما، وهي كانت لما تبقى فاضية معندهاش شغلي تقعد معايا وتشوف مذاكرتي وتيجي معايا هي وعمو فؤاد المهندس حفلات المدرسة، ويوصلونا الامتحانات ويستنونا”.

آخر أيام شويكار ووصيتها

وكشفت ابنة شويكار في وقت سابق عن الوصية الأخيرة لوالدتها وعن سبب رفضها لإقامة عزاء لها بعد الوفاة، حيث قالت:” فعلا والدتي أوصتني كثيرا بأنها لا تريد أن يشعر احد بالتعب”، موضحة:” قالتلي لو في الصيف الناس بتصيف مش عاوزكي تضايقيها ولو في الشتاء الدنيا هتبقي برد علي الناس وأنا مش عايزة عزاء اللي عايز يعزيني يبقى في الجنازة لما أدفن وبس”.

كما تحدثت ابنة شويكار عن أخر أيام والدتها، حيث أكدت أنها كانت علي ما يرام ولكنها كانت تشعر بالتعب بسبب بطنها وهذه الفترة كانت في فترة “كورونا” والإطباء شخصوا الحالة بأنها كورنا وهي ليست كورونا وكانت أخر أيامها زي ما هي الحنية والطيبة والضحك وكانت طباخة ماهرة.

وأضافت:” وأخر شيء قالته لي والدتي قبل وفاتها أن اعتني بنفسي وبأولادي وزوجي وحياتي” وتابعت:” وقالتلي متزعليش من حد أبدا يا منة إلا لما تعرفي ظروفه.. هي مكنتش بتحب حد يزعل”.

وتوفيت الممثلة المصرية شويكار بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا مخلفة وراءها إرثا كبيرا من أعمال فنية سينمائية ومسرحية كانت وما تزال مصدرا لإمتاع جمهورها في مصر والعالم العربي.

وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات من فعاليات وجهات فنية، كان آخرها في الدورة العشرين للمهرجان القومي للمسرح المصري في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

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