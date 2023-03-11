إبنة روجينا وأشرف زكي تسير على خطى والديها وتدخل عالم التمثيل.. هكذا ستطل في موسم رمضان 2023!

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 11:43 صباحاً - تطل “مريم” الابنة الصغرى لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي وللفنانة روجينا، كممثلة لأول مرة في رمضان 2023.

ومن المقرر أن تظهر مريم أشرف زكي مع والدتها روجينا في “مسلسل ستهم” بطولة والدتها ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

مريم أشرف زكي في مسلسل “ستهم”

ونشرت مريم أشرف زكي صورة لشخصيتها في المسلسل عبر حسابها على «إنستجرام» وعلّقت قائلة: “محظوظة أن أول دور لي مع الجميلة روجينا متحمسة جدا”.

عائلة فنّية من الدرجة الأولى!

وكشفت روجينا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أن ابنتها مريم ستدخل مجال التمثيل، لتسير على درب أسرتها، هي ووالدها أشرف زكي وعمتها الفنانة ماجدة زكي وشقيقتها مايا التي تعمل كـ مخرجة وتخطو أولى خطواتها في عالم الفن أيضًا.

أشرف زكي وروجينا وبناتهم: مريم ومايا

روجينا تروّج لمسلسلها الجديد

وكانت روجينا قامت بالترويج لمسلسل رمضان الجديد “ستهم” بنشر صورة تجمعها بالفنان إياد نصار، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، وظهرت خلالها بالضفاير، وعلقت على الصورة، قائلة: “أنا سعيدة جدا إني بشتغل مع موهبة متفردة جبارة زي إياد نصار”.

ويشارك في بطولة مسلسل “ستهم” بجانب روجينا، وإياد نصار: جهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، بالإضافة إلى المنشد ياسين التهامي، والعمل هو من تأليف ناصر عبدالرحمن.

قصة مسلسل “ستهم” في رمضان 2023

تدور قصة مسلسل ستهم، حول 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن “أم فارس” والتي تعمل “كهربائية” تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

وتتناول أحداث المسلسل، سيرة “المعلمة عفاف” التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسيرة سيدة تدعى “بهية” من محافظة بني سويف المصرية، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث.

عائلة أشرف زكي تدعمه في انتخابات النقابة

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية فوز الفنان أشرف زكي، بـ مقعد النقيب للمرة الخامسة، بعدما حاز على عدد كبير من الأصوات خلال الانتخابات.

وأُقيمت انتخابات نقابة المهن التمثيلية قبل أيام في نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، وحرصت الفنانة ماجدة زكي، وروجينا وابنتيها، على دعم زوجها الفنان أشرف زكي، خلال انتخابات النقابة.

وهتفت الفنانة ماجدة زكي خلال الإدلاء بصوتها في انتخابات المهن التمثيلية، قائلة: أشرف دا خمسة وخميسة عليه وربنا يحميه من العين، هو ناجي عند ربنا وحب الناس وربنا يجبر بخاطره ويكفيه شر عيون الناس.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ومن جهة أخرى، شهدت انتخابات نقابة المهن التمثيلية توافد عدد كبير من الفنانين للإدلاء بصوتهم، من بينهم أحمد السقا وأحمد فهمي ورامي إمام وروجينا، وغادة عادل، ودنيا عبد العزيز ورانيا فريد شوقي، والفنانة إسعاد يونس والتي كانت مستندة على العكاز خلال وصولها نقابة المهن الموسيقية، بالإضافة إلى لقاء سويدان ونهال عنبر، وعفاف رشاد، ومدربة الأسود لوبا الحلو، يسرا، شيكو، أحمد فهمي، محمود حافظ، حسن الرداد، غادة إبراهيم، محمد ثروت، منة فضالي، أحمد عيد، أمير كرارة، نبيلة عبيد، وغيرهم الكثير من النجوم.

وتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان، وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي، ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

روجينا تدعم زوجها أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وحرصت الفنانة روجينا على دعم زوجها الفنان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وقالت خلال تصريحات لبرنامجET بالعربي: أقول له ربنا يوفقك، ويحفظك ويديك الصحة علشان تقدر تخدم زمايلك بكل الحب اللي أنت بتعمله، أنا دخلت حياته والنقابة موجودة أنا بعتبرها ضرّتي، مقدرش في قرار زي ده أقول له اللي أنا شايفاه، لأنه مش هيبقى سعيد، هو بيحب العمل العام.

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