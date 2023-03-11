شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون غنوا للفاكهة آخرهم جنات غنت للتفاح والفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاجئ دائمًا المطربون جمهورهم بأغانى جديدة، ومعظم هذه الأغنيات تصنف كأغانى حب أو جرح وغدر، ويحاول المطربون للخروج بره الصندوق بالاستعانة بكلمات تحمل أفكارًا جديدة، فهناك الكثير من المطربين الذين تغنوا ضمن كلمات أغنياتهم بأسماء بعض أنواع الفاكهة مثل العنب والتفاح والرمان والمانجو وغيرها، وآخرها كان مع المطرب جنات التي طرحت اغنية بعنوان "التفاح والفراولة" ونكشف أبرز هذه الأغنيات خلال هذا التقرير.

فريد الأطرش

غنى الفنان الراحل فريد الأطرش لليمون ضمن أحداث فيلم "زمان يا حب" عندما غنى للفنانة ليلى طاهر: "فوق غصنك يا ليمونة... لكتب بدمع العيون".

تحية كاريوكا

غنت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا ضمن أحداث فيلم "لعبة الست" الى جانب نجيب الريحاني وماري منيب وعبد الفتاح القصرى، أغنية "يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة".

محمد منير

غنى الكينج محمد منير أغنية "يا رمان" ولكنها لما تكن أغنية رومانسية أو غزل في الحبيبة، ولكنها كانت أغنية توصف فشل العلاقة العاطفية بسبب الكذب وغيرها من الأشياء التي تتسبب في انهاء العلاقات.

أحمد عدوية

من أشهر أغنيات المغني الشعبي المصري أحمد عدوية "بنت السلطان"، والتي يقول فيها: "على كوبري عباس.. ماشية وماشية الناس.. ماشية تبص عليك يا حلوة.. يا فروتة وأناناس".

فارس كرم

طرح الفنان فارس كرم أغنية بعنوان "بلا حب بلا بطيخ" في إشارة منه إلى انتقاص هذا الحب، والأغنية من كلمات طوني أبي كرم، وألحان ملحم بركات.

نانسى عجرم

طرحت النجمة نانسى عجرم مؤخراً، أغنية بعنوان "على شانك"، وكانت من ضمن كلمات الأغنية "حبّك سفّاح مجرم وماسكلي سلاح.. حبّك مانجا وتفّاح حبّك مانجا وتفّاح".

جنات

طرحت النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.