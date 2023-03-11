فيديو صادم.. جويل حاتم طليقة جورج الراسي تقدم على الانتحار في بث مباشر!

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 06:54 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعارضة الازياء اللبنانية جويل حاتم محاولة انهاء حياتها امام عدسة الكاميرا بأخذ جرعات كبيرة من الحبوب، محملة المسؤولية الى اهل طليقها الفنان الراحل جورج الراسي والى اهلها أيضا.

وتظهر جويل حاتم في الفيديو وهي تمسك شريط من الدواء وتوجه رسالة الى طفلها قائلة “عم اعمل شي ما بحياتي تخيلت اني اعمله بس عم اعمل شي لان خلص ما عاد عندي حل وجو ابني بس تشوف هالفيديو اعرف اني كثير حبيتك رح ضليلك والسبب هو بايك وكل افراد عائلته واللي كانوا معهم أبي وامي” قبل ان تقوم بابتلاع كامل حبوب الدواء التي كانت في يدها.

وبحسب ما ذكرته مواقع لبنانية فقد تمكن والدها من انقاذها حيث نقلت الى المستشفى وتم غسل معدتها.

هذا وسبق ان ذكرت وسائل اعلام منذ مدة ان جويل حاتم فاجأت متابعيها بالإعلان عن وصيّتها وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكانت قد كتبت جويل حاتم “رايحة عند المحامي ت أكتب وصيتي”، لتشرح من بعدها مضمون الوصية قائلةً “وأهم شي فيها انو إذا متت ممنوع بتاتاً وضد إرادتي يجوا على الدفن او العزاء او القبر جورج الراسي وكلّ افراد عائلته باستثناء إبني جو، وهني اكيد سبب بموتي