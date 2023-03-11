شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تطرح أحدث أغنياتها "يا بنتى".. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهيت الفنانة مي سليم من تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بنتى"، وتتعاون في الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله والملحن محمدى وتوزيع أحمد امين، ومن المقرر طرحها غدًا الأحد على موقق الفيديوهات "يوتيوب".

وتسجل "يا بنتى" الأغنية الثانية التي تقدمها مى سليم بعد عودتها إلى الساحة الغنائية طوال الـ 4 سنوات الماضية وتحديداً منذ طرحها أغنية "أعلنت الحرب"، حيث طرحت في ديسمبر الماضى أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات والتي دارت فكرتها حول نظرة المرأة للرجل.

وفى سياق آخر تواصل مى سليم تصوير مسلسلها الجديد "السجل الأسود" الذى يجمعها بالفنان خالد سليم ويشارك في بطولته هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد عبدالله محمود وحازم إيهاب وإخراج جميل جميل المغازى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، كما تستعد لتصوير مسلسل "تلت التلاتة" المكون من 15 حلقة.

وتنتظر مى سليم استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "التاروت" إذ يتبقى لها يومان فقط ويتم الانتهاء من العمل، وتشارك مى في بطولة الفيلم إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

ونفس الأمر بالنسبة لفيلمها "كابتن جاك" المقرر استئناف تصويره بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير 5 أيام في أحداث العمل قبل توقفه بسبب انشغال محمد ثروت بتصوير أكثر من عمل حالياً وصعوبة التنسيق بين هذه الأعمال خاصة وانها مقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.