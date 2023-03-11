شكرا لقرائتكم خبر عن كول سبروس: أنا وليلى راينهارت تسببنا في "ضرر" لبعضنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب كول سبروس في آخر لقائاته، إنه وصديقته السابقة ليلي راينهارت تسببا في الكثير من "الضرر" لبعضهما البعض أثناء علاقتهما، حيث صرح سبروس قائلا:" كان الأمر صعبًا، وأنا أعلم أن كلانا تسبب في قدر كبير من الضرر لبعضنا البعض"، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أكد سبروس أنه تعرض للخداع من قبل "كل واحدة تقريبًا" من صديقاته السابقات.



كول سبروس وليلي راينهارت

انفصل سبروس ورينهارت في يناير 2020 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من المواعدة، وأكد مصدر في ذلك الوقت لـ أحدى المواقع العالمية، أن بطلى مسلسل Riverdale، انفصلا قبل انتشار فيروس كورونا، وأضاف في حينها المصدر: "إنهم لا يزالون أصدقاء جيدين".

في شهر أغسطس من ذلك العام، أشارت راينهارت على ما يبدو إلى انفاصلها عن سبروس، عندما أخبرت موقع Refinery29 أن الشهرين الماضيين "ربما [كانا] الأشهر القليلة الأكثر عاطفية في حياتي".

وصرحت راينهارت قائلة:"أخبرني معالجي النفسي، أن جسدك يمر بمرحلة انسحاب من الحب، حيث أنك اعتدتى على الحصول على كميات كبيرة من الحب واللحظات السعيدة بينك وبين الشخص الذي تشعرى بالحب تجاه، ولـ هذا فأن في لحظات من حياتي، تمنيت التخلص من كل لحظات الألم، حتى لو لمدة يوم، أو ثانية، أو ساعة".

وأنهت راينهارت حديثها قائلة:" لن أتحدث أبدًا بصراحة عن شيء شخصي مثل الانفصال، لأن هذا الأمر خاص، ولهذا اضطررت للتعامل مع الاكتئاب بطريقتى الخاصة".