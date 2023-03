شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون: لقد أفسدت خطابي في حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ربع قرن من فوز المخرج جيمس كاميرون بأوسكار أفضل مخرج وأفضل فيلم عن كلاسيكيته الرومانسية الشهيرة Titanic عام 1998 كشف أنه شعر بأنه أفسد خطابه الذي ألقاه عقب الفوز بالجائزة عندما نظر في وجه مقدم العرض وارين بيتي.

وقال مخرج " تيتانيك"، الحائز على 3 جوائز أوسكار عن الفيلم الملحمي وقت استلامه الجائزة "انا ملك العالم" في اقتباس لجملة بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو الشهيرة ضمن الأحداث، لكن قوبل الاقتباس برد فعل عنيف على الفور، كما ثبت فقط من خلال النظر إلى وجه مقدم العرض وارين بيتي وراء الكواليس، وفقًا لما ذكره كاميرون.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "هوليوود ريبورترز" قال جيمس كاميرون: سأخبرك بالضبط متى أدركت لأول مرة أنها ستكون مشكلة، حيث حدث ذلك عندما مشيت وراء الكواليس وكان وارين بيتي يضع هذه النظرة على وجهه مثل وكأنه يقول "ماذا فعلت بحق الجحيم أيها المعتوه المسكين".

وأضاف مخرج Avatar: The Way of Water أنه وقتها كان يشعر بأن الاقتباس في محله، لكن المشكلة في ذلك هي أنه اقتباس ذاتي للغاية، ويجعل البعض ينظر إلي على أنني متعجرف، ليس فقط لمعنى الكلمة ومحتواها "ملك العالم"، ولكن لأنني أخذت جملة من فيلمي استشهد بها، كما لو أن كل شخص من الجمهور معجب بالفيلم، وفي الحقيقة كان هناك الكثير من المصوتين لم يمنحوا "تيتانيك" أصواتهم.

وأشار كاميرون إلى أنه كان يقصد إيماءة "تايتانيك" كغمزة "احتفالية" لوالديه اللذين كانا ضمن الجمهور.

"وأوضح مخرج فيلم " تيتانيك" إنه كان فقط يريد أن يتحدث إلي والدي وأقول لهما: "أمي، أبي، أنا ملك العالمـ شعر أنني بحالة جيدة الآن"، ولكن أكن أقصد ما فهمه البعض وقتها، لكن وبالطبع، كمخرج ، من المفترض أن أكون أفضل من ذلك، ومن المفترض أن أعرف ما يسمعه الجمهور.