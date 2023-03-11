شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الدوم يعرض قصة حياة "بليغ حمدى" الفنية بمسابقة الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال موسمه الثاني بمسابقة الغناء، قصة حياة الموسيقار بليغ حمدي الفنية، فمنذ كان طفلا ورأى الده موهبته، وتعلم العزف على العود وهو عمره تسع سنوات، والتحق بكلية الحقوق تحقيقا لرغبة والدته، بعد أن مات والده، وتعرف على مجموعة تحب الموسيقى في الكلية، وتقدم لاختبارات الإذاعة، ونجح كمطرب وليس كملحن، حتى سمعت فايدة كامل لحنا له في مرة وقررت أن تغنيه وكانت أغنية "ليه فاتني".

مشوار بليغ تغير عندما قابل محمد فوزي، ورشحه لأم كلثوم، وغنى أمامها لأول مرة "حب إيه" التي قررت أن تغنيها بعد ذلك، ولحن لها بعد ذلك أشهر أغانيها.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.