شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان: شعرنا أننا نعدو بسرعة طوال فترة المهرجان واليوم نلتقط أنفاسنا فأنتم أسعدتمونا وتشرفنا بكم ودائما معكم في دورات جديدة.

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان: سريعا جدا انتهت الدورة السابعة بعدما شهدت عرض 61 فيلما من القارات الخمس، وواصل المهرجان برنامجه التدريبي بنحو 220 متدربا، وهو أكبر برنامج تدريبي لورش صناعة الأفلام في المهرجانات المصرية، فيما واصل منتدى نوت فعالياته المثمرة، واليوم نتقدم بالشكر لكل من ساهم ودعم المهرجان هذا العام وإلى اللقاء في الدورة القادمة 2024.

وقالت د. عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان ومدير منتدى نوت: المتعة والشجن والخيال ورهافة الحس هي عنوان هذا المهرجان، واليوم أشكر كل فريق المهرجان الذي عمل بجهد كبير، شكرا لكل من أخرج هذه الدورة للنور كل من أخرج هذه المغامرة، فكل لحظة كانت تمثل تحديا لنا، وسنلتقي مرة أخرى وكلنا شغف وحب، في أرضنا الطيبة أسوان.

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء انطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى المختلفة على صناعة الأفلام.

وقالت رضوى طارق، في كلمتها نيابة عن السيدة روزان خليفة، مديرة هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت: هيئة بلان مصر المعنية بحق الطفل وحق الفتيات تشكر إدارة المهرجان على الفعاليات الرائعة التي شهدت زخما وقدمت محتوى فنيا مميز وثريا للجمهور، فمن خلال المحتوى تلتقى رؤيتنا مع رسالة المهرجان، الفن والسينما لهما دور في تشكيل الصورة عن الفتيات، منذ 40 عاما من العمل في مصر نعمل على دعم حقوق الطفل والفتيات ونعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، وكلنا على يقين أن السينما قوى ناعمة قادرة على التأثير في الجمهور، ونؤكد أننا كهيئة دولية ندعم الأعمال الفنية ذات الطابع الإبداعي، ودائما فخورون بالشراكة مع المهرجان للعام السادس على التوالي، للتعبير عن صوت النساء وأحلامهن.

وقالت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في كلمة مسجلة للمهرجان، أشكر المهرجان الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة، وكذلك منتدى نوت الذي يتناول قضايا المرأة عموما ونساء الجنوب خصوصا، وكذلك ورش صناعة الأفلام التي تتبنى الفتيات المبدعات، كل الشكر والتحية لجمهور أسوان الواعي وكل المبدعين الذين شاركوا في المهرجان.

وجاء في كلمة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التي ألقاها نيابة عنه سكرتير المحافظة اللواء أشرف فؤاد: شهدنا حالة من البهجة والسعادة والسرور في الشارع الأسواني وهذا شعوري الشخصي الذي لمسته من حضور المهرجان وكوكبة من نجوم مصر والعالم العربي الذين جاءوا أسوان، فهم من يحتفلون بنا في أسوان في طليعة الفن والفنانين، وأتوجه بالشكر لإدارة المهرجان وفي ختامه نؤكد أنه يستمر في تحقيق نجاح مبهر، فأسوان تتميز بآثار ومزارات كثيرة ومهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح علامة ومزارا ننتظره وينتظره أهالي أسوان، وهو شيء مشرف لنا، سعيد بوجودي وسطكم، أسوان تتسم بالدفء بوجودكم زادت دفئا وجمالا.

وعقب ذلك بدأت مراسم تكريمات الختام، وذهب التكريم الأول للسيدة صافيناز محمد إبراهيم وهي سيدة أسوانية رائدة من رائدات العمل الأهلي، كان لها دور مهم في قضايا التنمية والقضايا المتعلقة بالفتيات والنساء، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الأدب الإسلامي عام 1987، وشغلت العديد من المناصب منها موجه أول لغة عربية بإدارة أسوان التعليمية، ومدير عام التعليم بالمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ورئيسة جمعية نساء الجنوب بأسوان.

وقالت صافيناز: نحاول من خلال المجتمع المدني أن نعزز دور المرأة وكرمنا 10 سيدات، وراءهم قصص مهمة، شكرا للمهرجان والنجوم الكبار الذين شرفونا ونوروا أسوان، وأؤكد أن أسوان مليئة بالقيادات النسائية والكفاءات، أسوان ليست فقط بكار ورشيدة وإنما مليئة بالتفاصيل الثرية.

وحصل على التكريم الثاني شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة فالكون جروب، أحد شركاء المهرجان، منذ بداية انطلاقه، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تنظيم فعاليات المهرجان على مدى 7 سنوات.

وأعلنت لجان تحكيم المهرجان عن الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها السابعة.

مسابقة أفلام ذات أثر

وحصد جائزة أحسن فيلم في مسابقة أفلام ذات أثر فيلم قبل الأوان إخراج سوزي فوزي، وذهبت الجائزة الثانية لفيلم "العروسة" إنتاج ورشة أسوان، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم "لازم نبدأ بالفن" إخراج مهند دياب.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد، والفنانة التشكيلية الكويتية لينا حجازي.

جائزة جمعية النقاد

ومنحت لجنة جمعية النقاد جائزتها لفيلم "علاقة حبي بزواجي"، وهو إنتاج مشترك بين لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وتضم لجنة تحكيم النقاد في عضويتها الناقدة أمل مجدي والناقد ضياء مصطفي والناقدة أريج جمال.

مسابقة الفيلم المصري

كما فاز بجائزة مسابقة الفيلم المصري فيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وتتولى الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، وتضم في عضويتها الفنانة نجلاء بدر، وفاطمة النوالي مديرة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

أفضل فيلم أورومتوسطي

وذهبت جائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي لفيلم "مش زيهم" إخراج نادية فارس، وترأس المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي، والكاتبة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والمنتج صفي الدين محمود.

مسابقة الفيلم القصير

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير تنويه خاص للفيلم اللبناني "يوم أجازة" إخراج ليوناردو باسيل، كما ذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرجة الرومانية بريجيتا كانيارو عن فيلم "ما بين المنزل".

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم السعودي "شريط فيديو تبدل" من إخراج مها الساعاتي، وحصد جائزة أفضل فيلم قصير "إنها تحتاج إلى قرية" من أرمينيا.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة اللبنانية مادلين طبر، والمخرج والمنتج البرازيلي رودريجو بروم والمخرجة كوثر يونس.

مسابقة الأفلام الطويلة

وذهبت جائزة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة لفيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي من إخراج أورسولا ماير، كما حصد جائزة أفضل فيلم الفيلم الكوري الجنوبي "جونج سان" من تأليف وإخراج جيونج جي هي.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة تنويه خاص لفيلمي "مش زيهم" إخراج نادية فارس من مصر، و"سيمريت" من سويسرا، وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى الفنان "تيدروس تيكليبرهان" عن فيلم "سيمريت"، بينما فازت "لوتشيا كاسترو" بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "باولا" من الأرجنتين.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم "علاقة حبي بزواجي" وهو إنتاج لاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية ولوكسومبرج، وفاز بجائزة أفضل إخراج لـ "أورسولا ماير" عن فيلم "الخط الفاصل" وهو إنتاج فرنسي بلجيكي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا.