شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إطلالات مختلفة لأحمد أمين في مسلسل "الصفارة".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان عبر شاشة قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" خلال البرومو الذي طرحته منصة watch it بوزن زائد، وباستايلات شعر مختلفة.



أحمد أمين

وتدور أحداث مسلسل "الصفارة" في إطار كوميدي بعيد عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "فؤاد" الذى يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.



أحمد أمين

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.