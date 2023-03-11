عروسة حسن شاكوش تسجد شكرا لله في حفل زفافها!

كتب امير فتحي في السبت 11 مارس 2023 12:54 صباحاً - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور الخاصة بحفل زفاف الفنان حسن شاكوش والذي يقام حاليًا بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وانتشرت صورة لزوجة الفنان حسن شاكوش وهي تسجد لله شكرا لزواجها منه، ولاقت الصورة إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وافترشت ريم زوجة حسن شاكوش الأرض بفستان زفافها، في مشهد أثار إعجاب الحضور من عائلة العروسين والمعازيم وبعض نجوم الفن الذين أخذوا يلتقطون الصور لها.

زوجة حسن شاكوش

يأتي حفل زفاف حسن شاكوش بعد شهرين من خطبة شاكوش وريم، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، حيث تم تداول مقاطع فيديو من حفل الخطوبة، وظهر من خلاله وهو يرقص مع خطيبته خلال غناء عمر كمال مجموعة من أشهر أغانيه منها أغنية «بنت الجيران» والتي تعاون فيها مع حسن شاكوش.